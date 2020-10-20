الفاشينستا سارة الكندري في ورطة كبيرة بسبب مقطع فاضح وهذا ما طلبته والدتها من أمير الكويت

ضبطت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها بعدما قامت بنشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وصف بأنه يحوي إيحاءات غير مقبولة ومخالفة للآداب العامة.

وقالت إنه بعد رصد الفيديو وبإجراء البحث والتحري تم التعرف عليها، وتم استدعاؤها ومواجهتها بالواقعة وافادت بأنها صاحبة الحساب وأقرت انها التي ظهرت بالمقطع وتمت احالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأكدت الادارة أن إدارة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد ومتابعة أي امور تخالف الآداب العامة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتهاون مع كل من يسيء استخدام مواقع التواصل لأي سبب كان.

وناشدت والدة سارة الكندري أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد التدخل في قضية ابنتها.

ووعدت والدة سارة امير الكويت بانه في حال الافراج عن ابنتها فإنها ستضعها عند حدها.

وقالت إنه جرى توقيف ابنتها 21 يوماً مستغربة اتهامات الأمن لابنتها بنشر “قلة الأدب”.

وأكد مصدر أمني ان إدارة الآداب العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية تتجه الى ضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع، لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

وقال ان هناك تعليمات بإبعاد غير الكويتيين الى بلدانهم فورا وبالنسبة للكويتيين فإن الأمر يتراوح بين الاستدعاء والتنبيه والتوقيع على تعهد أو الإحالة للنيابة، وهذا مرهون بحجم التجاوز الذي يتم رصده.

ونوه المصدر الى وجود قائمة من الأسماء يتم تفحص ما نشروه في الآونة الأخيرة وما هم بصدد نشره بحيث سيتم التعامل مع هؤلاء وفق القانون وإبعاد الوافدات إلى اوطانهن مع ادراج اسمائهن على قوائم غير المصرح لهم بالدخول، مجددا التأكيد على انه لا تهاون مع كل ما يخدش الحياء.

وكانت السلطات الكويتية أبعدت المذيعة اللبنانية سازديل على خلفیة مقاطعها الفاضحة.