بعد دعائها على الكويتيين بسبب أموال الفاشينستات.. “الحسودة” سلوى المطيري عينها على قصر هند القحطاني!

سخرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري من نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، بعد استعراض الأخيرة للقصر الذي قامت بشرائه في مدينة سان دييغو بأمريكا.

وظهرت سلوى المطيري بفيديو رصدته “وطن”، وهي في مكان عام تقوم بتصويره على طريقة هند القحطاني وتقول ساخرة: “سلام شباب، كيف حالكم؟ سأفعل مثل هند القحطاني، هذا قصري، شاهدوه، إياكم ألا تصدقوني”.

وتابعت وهي تُقلد صوت هند القحطاني: “كل يوم سأصور لكم قصري”.

وسخر الجمهور من تصرف سلوى المطيري، مؤكدين أنه ينم عن غيرة وحسد كونها لن تستطيع تحقيق ماحققته النجمة السعودية.

وعبرت سلوى المطيري في وقت سابق عن غضبها بسبب تضخم ثروة الفاشينستات الكويتيات بشكل مُبالغ فيه، وتورطهن بقضايا غسيل أموال.

وقالت سلوى حينها بفيديو عبر “سناب شات”: “عندكم الملايين وتعطونها الفاشينستات وأنا مجنبينها عني؟ إيش ناقصني؟ إيش يعيبني؟ أول مرة أشوف إنسان يعيبه أصله، لا وأصله أصيل مو أي أصل؟”.

وهددت سلوى المطيري بأنها ستقوم بالدعاء عليهم، قائلة: “تبغون أدعي عليكم؟ إنتوا جربتوا كل شيء بس ما جربتوا دعوتي ترا”.

سلوى المطيري : ابي مليونين دينار مثلي مثل الفاشنيستات ! pic.twitter.com/9dHBAhQ02N — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 15, 2020

وحددت سلوى المطيري المبلغ الذي تريده قائلة: “إيش طالبة أنا، مليونين دينار بس، بدون مقابل، هدية مثلي مثل غيري، مثلي مثل الفاشينستات اللي أعطيتوهم بدون سبب”.

هذا وقد فاجأت هند القحطاني متابعيها بشراء قصر في أمريكا، ما أثار جدلاً حول مصدر المال الذي مكنها من ذلك.

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر “سناب شات”، وثقت خلاله لحظة دخولها للقصر، مؤكدة لمُتابعيها أن أطفالها لم يروه بعد، وبدأت باستعراض فخامته بفيديو مدته دقيقتين.

شفت بيت هند القحطاني مع اني مو من متابعينها ولكن ماشاءالله تبارك الرحمن جميل ويشرح الصدر الله يهنيها فيه♥️♥️ pic.twitter.com/ApwxHg4Svg — آمل🍃 (@l3xxlli) October 17, 2020

وتصدر هاشتاج #بيت_هند التريند الأول في “تويتر”، وتباينت الآراء حول القصر، فبعضهم ادعى أنه مستأجر ولم تقم بشرائه، وآخرون رأوا أنه حصاد إثارتها الجدل وتصدرها “التريند” دائماً بتصرفاتها الجريئة، بينما اتهمتها فئة بأنها مدعومة من جهة مجهولة، خاصة أن سعر القصر بحسب موقع zillow الأمريكي المتخصص بتسويق العقارات قدُر بأكثر من 5 مليون دولار، أي مايعادل 19 مليون ريال سعودي.

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