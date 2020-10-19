دهس وافد مصري
دهس وافد مصري
حياتنا

كويتي “لا يعرف للرجولة معنى” يدهس وافداً مصرياً ويلوذ بالفرار.. “شاهد” الفيديو الذي أثار غضب الكويتيين!

كتب Author 2
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فارق الحياة إثر دهسه من مركبة في منطقة بمحافظة بالكويت، في حين فر قائدها هربا عقب الواقعة.

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته “وطن“. يوثق لحظة تواجد جثة الوافد المصري الملطخة بالدماء في وسط الشارع، بينما تحيط به سيارات والإسعاف.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد المأساوي، مستنكرين هروب الفاعل دون أن يأنبه ضميره لتركه مُسناً في هذه الحالة حتى فارق الحياة.

 

وشرعت أجهزة وزارة الداخلية البحث عن الشخص المجهول الذي قام بدهس الوافد البالغ من العمر (53 عاماً). وهرب إلى جهة غير معلومة.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن شهود عيان أدلوا بمعلومات مهمة سوف تقود لضبط الجاني في غضون ساعات. ووزود شاهد برقم لوحة السيارة، وجارٍ البحث عن مالكها.

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3 تعليقات
  1. فيصل الدويش يقول

    تم القبض على قايد المركبة وهي سيدة كويتيه

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  2. mohsmed يقول

    اذا كان هرب المجرم من عذاب الدنيا فاين سيذهب من عذاب الآخرة

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  3. Kuwaiti يقول

    الكويتي يخلى منك

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