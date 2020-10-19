كويتي “لا يعرف للرجولة معنى” يدهس وافداً مصرياً ويلوذ بالفرار.. “شاهد” الفيديو الذي أثار غضب الكويتيين!

فارق وافد مصري الحياة إثر دهسه من مركبة في منطقة السالمية بمحافظة حولي بالكويت، في حين فر قائدها هربا عقب الواقعة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته “وطن“. يوثق لحظة تواجد جثة الوافد المصري الملطخة بالدماء في وسط الشارع، بينما تحيط به سيارات الشرطة والإسعاف.

قبل قليل في منطقه السالميه ق 4 دهست سيارة صالون وافد مصري م 1967 مما تسبب بوفاته. قائد السيارة الجاني تواري عن الانظار تارك الجثة ملطخه بالدماء. تواجدت الشرطة والاسعاف وتم نقل الجثه للطب الشرعي. الله يرحمه. وسؤالي للهارب هل سيرتاح ضميرك وانت تشاهد الجثه اما تسلم نفسك للشرطة. pic.twitter.com/1zeyr9xIId — حمد السريع (@bomshary871) October 18, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد المأساوي، مستنكرين هروب الفاعل دون أن يأنبه ضميره لتركه مُسناً في هذه الحالة حتى فارق الحياة.

عفيه قلب شلون ينامون الليل؟؟؟ — some_one (@someone43288650) October 18, 2020

لاحوله ولا قوة ألا بالله الله يرحمه ويغفرله . هل الجاني يستطيع النوم فقد قتل نفس إنا لله وإنا أليه راجعون — hunter1_502 (@hunter1_502) October 18, 2020

هذي من حدود الله التي لا يتغاضى عنها ولايسامح وهي ك الدين وحقوق الناس لايسامحك الله عليها الا بعد أداءها لأصحابها في الشرع لا بد تسليم نفسك

قتلك لهذه النفس قتل غير متعمد ولا تطهر نفسك وتكفر عنها ألا بدفع ديه القتيل لاحول ولاقوة الابالله اللهم لا تبتلينا بمصيبه

ورحم الله الميت — . (@Mu7tarm) October 18, 2020

لاحول ولا قوة الا بالله

يارب مايطلع كويتي الفاعل🤲🤦‍♂️

عين الله لم تنم — بوعلي السلماوي (@AlaaBoland1) October 18, 2020

وشرعت أجهزة وزارة الداخلية البحث عن الشخص المجهول الذي قام بدهس الوافد البالغ من العمر (53 عاماً). وهرب إلى جهة غير معلومة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن شهود عيان أدلوا بمعلومات مهمة سوف تقود لضبط الجاني في غضون ساعات. ووزود شاهد رجال الأمن برقم لوحة السيارة، وجارٍ البحث عن مالكها.

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