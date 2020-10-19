بوسي
بوسي
حياتنا

“كله زائل وما دائم إلا وجه الله”.. “شاهد” إطلالة صادمة لـ بوسي التي حيرت مصر بجمالها وهكذا أصبحت بعمر الـ66

كتب وطن
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عبر ناشطون مصريون عن صدمتهم من الإطلالة الأخيرة للفنانة المصرية ، زوجة الفنان الراحل نور الشريف، حيث بدا عليه الشيب وعلامات التقدم في السن بشكل واضح في أول ظهور بعد اختفائها لفترة.

 

وجاء ظهور بوسي  أثناء حضورها عرض “سينما ” للمخرج خالد جلال، وفاجأت الجمهور بتغير ملامحها بشكل كبير وتأثير عوامل الزمن على وجهها.

 

وحرص عدد كبير من أبطال العرض على التقاط الصور مع الفنانة وكان من بينهم الممثلة شيماء عباس التي نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها مع النجمة الكبيرة، ظهرت فيها ترتدي نظارة طبية، وظهر تغير شكلها مع وضوح علامات تقدم العمر.

 

 

ويشار إلى أن آخر أعمال بوسي مسلسل “” والذي عرض قبل الماضي. وشاركت في البطولة مع مي عز الدين وأمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم. من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.

 

وكان آخر ظهور لبوسي مع نجلتها الفنانة مي نور الشريف في أثناء قضاء إجازتها الصيفية بإحدى قرى الساحل الشمالي.

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تعليق 1
  1. احمد يقول

    هذه اختها بوسى زوجة نور الشريف وليست نورا.

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