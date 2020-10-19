“كله زائل وما دائم إلا وجه الله”.. “شاهد” إطلالة صادمة لـ بوسي التي حيرت مصر بجمالها وهكذا أصبحت بعمر الـ66

عبر ناشطون مصريون عن صدمتهم من الإطلالة الأخيرة للفنانة المصرية بوسي، زوجة الفنان الراحل نور الشريف، حيث بدا عليه الشيب وعلامات التقدم في السن بشكل واضح في أول ظهور بعد اختفائها لفترة.

وجاء ظهور بوسي أثناء حضورها عرض “سينما مصر” للمخرج خالد جلال، وفاجأت الجمهور بتغير ملامحها بشكل كبير وتأثير عوامل الزمن على وجهها.

وحرص عدد كبير من أبطال العرض على التقاط الصور مع الفنانة وكان من بينهم الممثلة شيماء عباس التي نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها مع النجمة الكبيرة، ظهرت فيها ترتدي نظارة طبية، وظهر تغير شكلها مع وضوح علامات تقدم العمر.

ويشار إلى أن آخر أعمال بوسي مسلسل “البرنسيسة بيسة” والذي عرض رمضان قبل الماضي. وشاركت في البطولة مع مي عز الدين وأمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم. من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.

وكان آخر ظهور لبوسي مع نجلتها الفنانة مي نور الشريف في أثناء قضاء إجازتها الصيفية بإحدى قرى الساحل الشمالي.

شاهد أيضا: بعد صورها الفاضحة مع زوجها.. السعودية فوز العتيبي تتلقى تهديداً بالقتل بسبب “عدم بلوغها” وتثير جدلاً واسعاً!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك