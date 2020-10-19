يقال أن العدد (8/17) سر قديم لدى الأتراك المسلمين وأن صُنّاع السهام والسيوف منهم كانوا يستخدمون هذا العدد بكثرة ويرونه مقدساً، ولفت نظر العديد من النشطاء، تغريدة للمهندس سلجوق بيرقدار (مخترع طائرة بيرقدار) التركية التي قلبت المعادلة في ليبيا وأذربيجان، حيث قام بمشاركة مقطع فيديو وكتبَ عليها رقم : 8/17 .

SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda.

130bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor

Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!🇹🇷#TürkMilletiOrdusununYanında pic.twitter.com/FbfrYhdA95 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 7, 2019

هذا وكشفت تغريدة سلجوق سر هذا الرقم، واتضح أن الرقم 7 يشير إلى ترتيب سورة الأنفال في المصحف.

أما رقم 18 فيشير إلى رقم الآية في ذات السورة، وهي الآية التي تقول (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

سر قوة بيرقدار TB2.. في الصورة أمامكم إحدى صواريخ طائرة بيرقدار التركية وهي صاروخ Mini A-M من انتاج شركة روكيتسان.

لاحظوا على الصاروخ تجدون عليه رقم 8/17 ، ماذا يعني الرقم؟

رقم 8 هو تسلسل سورة الأنفال في القرآن أما 17 فهو رقم الاية الكريمة: ((وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى..)) pic.twitter.com/4Vef4F4mBT — Orhan Türkmenoğlu أورهان تركمان اوغلو (@orhanturkmnoglu) October 18, 2020

ولم تندثر هذه العادة حتى الآن، بل ظهرت مرة أخرى للواجهة مع تغريدة كتبها رائد تقنية الطائرات المسيرة ومخترع طائرات بيرقدار، سلجوق بيرقدار، وتضمنت عدة أسطر من أكواد البرمجة الخاصة بطائرات بيرقدار المسيرة التي صممها، ومنها تلك الآية.

كما ظهر نفس الرقم الخاص بالآية في عدة صور أخرى، إذ قام جنود بكتابة الرقم الذي يشير إلى تلك الآية على الصواريخ الموجهة في الطائرات.

ويشار إلى أن طائرات بيرقدار المسيّرة حققت نجاحا لافتا في عدة معارك في سوريا وليبيا، ومؤخرا في الحرب الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ، كما تحلق على قمة تكنولوجيا الصناعات العسكرية التركية.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، نمت صناعة الطائرات من دون طيار المحلية الصنع بشقيها الاستكشافي والمسلح، لتحتل تركيا موقعا بين أول أربع دول في العالم في هذا المجال.

ووفقا لتقارير غربية، باتت تركيا تزاحم حلف شمال الأطلسي (ناتو) في صناعة وتصدير الطائرات المسيرة بعدما نجحت طائراتها في العام 2018 في تنفيذ غارات موجهة بالأقمار الصناعية، وهي تحلق بمحرك منتج محليا، قبل أن تتطور في العام ذاته لتتمكن من التحليق المتواصل لأكثر 24 ساعة.

وتشمل الصناعات العسكرية التركية كذلك مروحيات “أتاك” وصواريخ “بورا” الباليستية ومدفع “فيرتينا” وغواصة “بيري ريس” البحرية وغيرها.

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