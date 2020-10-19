محمد أشرف
محمد أشرف
Videoالهدهد

“شاهد” ممثل كوميدي مصري “زودها” وسخر من إذاعة القرآن الكريم حتى يبسط المصريين فأثار موجة غضب واسعة!

كتب وطن
0

فجر ممثل “” كوميدي مصري يُدعى ، غضباً عارماً في بعد سخريته من والعاملين فيها.

 

وظهر أشرف بالفيديو المتداول، وهو يسخر من طريقة حديث مذيعي إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج “بريد الإسلام”، وطالت السخرية اسم الرسول والصحابة.

بلاغ إلى النائب العام معالى #المستشار_حمادة_الصاوى، ضد هذا الحقير الجاهل، الذى يظهر فى هذا المقطع المصور.ما يدور فى هذا المقطع المصور ليس فقط الإهانة لإذاعة القرآن الكريم، ورؤسائها والعاملين فيها، ولكن السخرية منها قد طالت المحتوى نفسه ليصل به حد القذارة والوقاحة إلى أن يذكر سيد البشر أجمعين سيدنا رسول الله، والصحابة بطريقة ساخرة استفزت مشاعرنا جميعا.أطالب من المسئولين فى البلد عدم ترك هذا الجاهل ابن الجاهل، وكل من يستمعون إليه ويسخرون عن جهل وتفاهه وإزدراء للأديان وهى جريمة يعاقب عليها القانون.إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تاريخ عريق لا يعرفه هؤلاء الجهلاء التافهين، فحين أراد أعداء إسلام تحريف القرآن الكريم من خلال طباعة نسخ محرفة، اجتمع علماء الأمة والأزهر الشريف ليتم تسجيل القرآن الكريم صوتيا مرتلا بصوت الشيخ محمود خليل الحصرى للحفاظ على المصحف من الاعتداء عليه أو تحريفه، ليصبح عندنا أول جمع صوتي للقرآن الكريم بعد أول جمع كتابى له في عهد أبو بكر الصديق.أما هاجر سعد الدين التى يسخر منها فهى رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم الأسبق، وحاصلة على الدكتوراه في الفقه عام 1990م بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.. فمن أنت يا جاهل؟!!

Posted by ‎محمد عباس‎ on Monday, October 19, 2020

 

وتصدر هاشتاج ” موقع تويتر، هاجم رواده ممثل الستاند أب كوميدي، وطالبوا بمحاسبته فوراً، مؤكدين أنهم نشأوا على صوت الإذاعة، وأنها الشيء الوحيد الجيد المتبقي في الإعلام المصري.

 

 

الإذاعة ترد!

هذا وقد وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيديو.

 

وأكد حسين زين أن الوطنية للإعلام “ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي”.

 

وشدد على أن “الهيئة الوطنية للإعلام لن تتهاون حتى ينال صاحب الفيديو العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي”.

الوطنية للإعلام تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من #إذاعة_القرآن_الكريم_من_القاهرة وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية…

Posted by ‎إذاعة القرآن الكريم من القاهرة‎ on Monday, October 19, 2020

 

وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام “بشدة أية جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول والانحطاط الأخلاقي”، وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

 

تهديدات بالقتل والضرب!

من جهته، أوضح محمد أشرف في حديث لوسائل إعلام محلية أن الناس أخذت فيديو قصير دقيقتين بس من حفلة كاملة حدثت في شهر يناير لسنة 2019، تحدثوا خلالها عن التعليق الصوتي بشكل عام، مضيفاً: “أخدوا فقط فقرة إذاعة القرآن الكريم، أنا لم أغلط في الدين ولم أخطئ بحق المذيعين، أنا تربيت على الإذاعة في بيتنا منذ كنت صغيراً”.

 

وأضاف أشرف: “كل مافعلته أنني قلدت طريقة المعلق الصوتي بالإذاعة، وطريقة التقليد موجودة بكل العالم، والكثير من الممثلين يقلدون بعضهم، فهل كل شخص سيقلد، سيتم تقديم بلاغ ضده”.

 

وكشف أشرف أنه تلقى تهديدات بالضرب والقتل، ما دفعه لإغلاق كافة حساباته عبر السوشيال ميديا.

 

الجدير بالذكر أن إذاعة القرآن الكريم مصر هي إذاعة مختصة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية بدأت في بث إرسالها في 29 مارس 1964. ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي.

 

ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمود علي البنا، محمد رفعت الذي تذاع تسجيلاته في الساعة السابعة صباحا، طه الفشني، محمد صديق المنشاوي، عبد الفتاح الطاروطي، محمد الليثي، السيد متولي عبد العال، شعبان عبد العزيز الصياد، محمود على شميس، عبد الوهاب الطنطاوي، محمد محمود الطبلاوي، محمد عبد العزيز حصان وهي مختصة للقراء المصريين كما أنها تعتبر من أشهر المحطات الإذاعية في جمهورية مصر العربية وأيضا يذاع فيها برنامج براعم الإيمان بالإضافة إلى برنامج موسوعة الفقه الإسلامي الذي يأتي في منتصف الليل بربع ساعة.

شاهد أيضا: بعدما استغفلهم مواطن ونهب “تحويشة العمر”.. “شاهد” وصول 300 مصري كانوا عالقين بالإمارات إلى الكويت

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

“فتى الزرقاء ، فتاة المعادي ، طفلي نهر دجلة” .. 3 جرائم لم يصدقها العقل…

حياتنا

بعد ضبطها .. هذا ما اعترفت به السيدة الكويتية التي دهست مصرياً وقتلته في السالمية

الهدهد

“لم يجرؤ زبانية ابن زايد على الحديث مثله”.. “شاهد” ياسر أبو…

حياتنا

تخوف كبير في مصر من تكرار سيناريو “عاصفة التنين”.. الأرصاد نشرت بيانا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.