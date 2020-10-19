فجر ممثل “ستاند أب” كوميدي مصري يُدعى محمد أشرف، غضباً عارماً في مصر بعد سخريته من إذاعة القرآن الكريم والعاملين فيها.

وظهر أشرف بالفيديو المتداول، وهو يسخر من طريقة حديث مذيعي إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج “بريد الإسلام”، وطالت السخرية اسم الرسول والصحابة.

بلاغ إلى النائب العام معالى #المستشار_حمادة_الصاوى، ضد هذا الحقير الجاهل، الذى يظهر فى هذا المقطع المصور.ما يدور فى هذا المقطع المصور ليس فقط الإهانة لإذاعة القرآن الكريم، ورؤسائها والعاملين فيها، ولكن السخرية منها قد طالت المحتوى نفسه ليصل به حد القذارة والوقاحة إلى أن يذكر سيد البشر أجمعين سيدنا رسول الله، والصحابة بطريقة ساخرة استفزت مشاعرنا جميعا.أطالب من المسئولين فى البلد عدم ترك هذا الجاهل ابن الجاهل، وكل من يستمعون إليه ويسخرون عن جهل وتفاهه وإزدراء للأديان وهى جريمة يعاقب عليها القانون.إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تاريخ عريق لا يعرفه هؤلاء الجهلاء التافهين، فحين أراد أعداء إسلام تحريف القرآن الكريم من خلال طباعة نسخ محرفة، اجتمع علماء الأمة والأزهر الشريف ليتم تسجيل القرآن الكريم صوتيا مرتلا بصوت الشيخ محمود خليل الحصرى للحفاظ على المصحف من الاعتداء عليه أو تحريفه، ليصبح عندنا أول جمع صوتي للقرآن الكريم بعد أول جمع كتابى له في عهد أبو بكر الصديق.أما هاجر سعد الدين التى يسخر منها فهى رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم الأسبق، وحاصلة على الدكتوراه في الفقه عام 1990م بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.. فمن أنت يا جاهل؟!! Posted by ‎محمد عباس‎ on Monday, October 19, 2020

وتصدر هاشتاج ” #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم موقع تويتر، هاجم رواده ممثل الستاند أب كوميدي، وطالبوا بمحاسبته فوراً، مؤكدين أنهم نشأوا على صوت الإذاعة، وأنها الشيء الوحيد الجيد المتبقي في الإعلام المصري.

للأسف هي دي النتيجة لأجيال بتسمع ناس لا علاقة ليهم بالدين وهدفهم هو تشويه المسلمين في كل مكان ، عشان الشير والايك بيعمل أي حاجة #ادعم_اذاعه_القران_الكريم — نـاډڕ 📐 (@ins199) October 20, 2020

إذاعة القرآن الكريم الحاجة العدلة في الإعلام المصري ❤️#ادعم_اذاعه_القران_الكريم — أحمد جمعة (@ahmedabojuma) October 20, 2020

إذاعة القرآن الكريم ساكنة في وجدان كل مصري مسلم وكلنا اتربينا على المحتوى الديني القيم اللي بتقدمه..على آخر الزمن شوفنا قزم بيسخر منها ومن العاملين فيها..لازم القزم ده يتعاقب وإلا هنشوف أقزام كتير غيره#ادعم_اذاعه_القران_الكريم — Muhammad yahya (@Muhammad22yahya) October 20, 2020

وهل أصبحت إذاعة القرآن الكريم تحتاج منا دعم

هل تحتاج دليل أو شهود أنه شيوخها هم أول من صدعوا بالقرآن على الهواء مباشرة

هل نحتاج أن نبرهن أن هؤلاء المشائخ أصبحوا رموزا وأعلاما يقتدى بها لليوم

يا سادة هي مشكلة فكر وسفه عند أغلب شباب جيلي

استقيموا يا شباب#ادعم_اذاعه_القران_الكريم — Omar Hamada RM (@Om_Ha14) October 20, 2020

#ادعم_اذاعة_القرآن_الكريم

حسبي الله ونعم الوكيل

في كل واحد قليل الادب مشافش تربيه

أهله لا عندهم تربيه ولا عرفوا يربوه

اللهم أنزل عليه ما يستحق اللهم أرنا

فيه عجائب قدرتك حسبي الله ونعم الوكيل فيه — أطمن انت مش لوحدك (@6vK8l5ho7rlhYIy) October 20, 2020

#ادعم_اذاعه_القران_الكريم

لازم الزبالة ده يتحاسب ويكون حسابه عسير عشان مفيش حد يتجرأ على الفعل ده مره تانية pic.twitter.com/QUVrXQ8qZF — ‏محمد صالح (@aboSaleh1511) October 20, 2020

#ادعم_اذاعه_القران_الكريم

كل ذكريات الواحد مرتبطه بيها فعلا اللي مستفزني في الفيديو اللي هو انتم بتضحكو ع اي فين اللطيف وكله بيضحك مفيش واحد بس يتكلم ويسكت السفيه ده لا بيضحكو ويشجعوه ع الكلام اللي هو بيقوله اللي هو "أليس منكم رجل رشيد " — 🎩ᏢᎥᏨᎯ ᏚᏫ (@abdumohammedkp) October 20, 2020

الإذاعة ترد!

هذا وقد وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيديو.

وأكد حسين زين أن الوطنية للإعلام “ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي”.

وشدد على أن “الهيئة الوطنية للإعلام لن تتهاون حتى ينال صاحب الفيديو العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي”.

الوطنية للإعلام تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من #إذاعة_القرآن_الكريم_من_القاهرة وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية… Posted by ‎إذاعة القرآن الكريم من القاهرة‎ on Monday, October 19, 2020

وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام “بشدة أية جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول والانحطاط الأخلاقي”، وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

تهديدات بالقتل والضرب!

من جهته، أوضح محمد أشرف في حديث لوسائل إعلام محلية أن الناس أخذت فيديو قصير دقيقتين بس من حفلة كاملة حدثت في شهر يناير لسنة 2019، تحدثوا خلالها عن التعليق الصوتي بشكل عام، مضيفاً: “أخدوا فقط فقرة إذاعة القرآن الكريم، أنا لم أغلط في الدين ولم أخطئ بحق المذيعين، أنا تربيت على الإذاعة في بيتنا منذ كنت صغيراً”.

وأضاف أشرف: “كل مافعلته أنني قلدت طريقة المعلق الصوتي بالإذاعة، وطريقة التقليد موجودة بكل العالم، والكثير من الممثلين يقلدون بعضهم، فهل كل شخص سيقلد، سيتم تقديم بلاغ ضده”.

وكشف أشرف أنه تلقى تهديدات بالضرب والقتل، ما دفعه لإغلاق كافة حساباته عبر السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر أن إذاعة القرآن الكريم مصر هي إذاعة مختصة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية بدأت في بث إرسالها في 29 مارس 1964. ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمد رفعت ومحمد صديق المنشاوي.

ومن أشهر قرائها عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، محمود علي البنا، محمد رفعت الذي تذاع تسجيلاته في الساعة السابعة صباحا، طه الفشني، محمد صديق المنشاوي، عبد الفتاح الطاروطي، محمد الليثي، السيد متولي عبد العال، شعبان عبد العزيز الصياد، محمود على شميس، عبد الوهاب الطنطاوي، محمد محمود الطبلاوي، محمد عبد العزيز حصان وهي مختصة للقراء المصريين كما أنها تعتبر من أشهر المحطات الإذاعية في جمهورية مصر العربية وأيضا يذاع فيها برنامج براعم الإيمان بالإضافة إلى برنامج موسوعة الفقه الإسلامي الذي يأتي في منتصف الليل بربع ساعة.

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