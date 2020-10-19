“شاهد” فيفي عبده “قعلت” في العين السخنة وأدت وصلة رقص ساخنة كرمال عيون سعد لمجرد!

أعلنت الفنانة الاستعراضية المصرية فيفي عبده عن دعمها بطريقة غير مباشرة للفنان المغربي سعد لمجرد، بعد إلغاء حفله بالقاهرة بعد حملة أطلقها ناشطات على خلفية اتهامه بعدد من قضايا الاغتصاب والاعتداء على بعض النساء .

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر “انستجرام” رصدته “وطن”، وهي ترقص على أغنية” عدى الكلام ” لسعد لمجرد ، بفستان قصير جداً في شرم الشيخ، وأرفقت الفيديو بتعليق: “مساء النور على البنور .. تحية مني لشعب المغرب .. دي أغنية عدى الكلام لسعد المجرد”.

واعتبر المتابعون أن مافعلته فيفي عبده تشجيعاً على التحرش، منتقدين ظهورها الفاضح بعدما ارتدت الحجاب حين مرضت واعتذرت عن حضور حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين.

وفي سياق آخر، ظهرت فيفي عبده من أحد مطاعم شرم الشيخ وهي تستمتع بوجبة من السمك بينما كان الشيف يقف الى جانبها.

وقالت فيفي عبده في الفيديو: “سمك سخن ومولع أنا بشكر الشيف على الأكل الحلو اللي عملهولي النهاردة بحبكم اوي”.

وسخر المتابعون مرة أخرى من وضعية “الصنم” التي اتخذها الشيف، مرجحين أنه فقد النطق بعد رؤيته لجرأة فيفي وملابسها العارية.

وأثارت فيفي عبده بوقت سابق جدلاً بين مُتابعيها بعدما تخلت عن التعري وظهرت بالحجاب وبدون مكياج، ما دفعهم للتساؤل عن السبب، والذي تبين لاحقاً لهم.

وقالت عبده بفيديو نشرته عبر “انستجرام: ” بعتذر لأختي وحبيبتي إلهام شاهين على فرح أمير شاهين، إني أنا ماقدرتش أروحه، أنا آسفة كان عندي انفلونزا جامدة جدا، أقولها ألف مبروك وآسفة جداً”.

ودائما ما تثير فيفي عبده ، والتي اقتربت من السبعين من عمرها، الجدل بمقاطعها الساخنة التي ترقص وتتعرى بها. في محاولة منها للفت الأنظار إليها بعد أن أكل عليها الدهر وشرب وأصبح التعري أكثر هو طريقها الوحيد للفت الأنظار دون احترام لسنها.

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