سعوديون يداعبون منقبة على أرجوحة
سعوديون يداعبون منقبة على أرجوحة
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“شاهد” فيديو صادم من السعودية العظمى .. اجتمعوا يداعبون فتاة منقبة أمام الكاميرا!

كتب وطن
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أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون بمواقع التواصل، جدلاً واسعاً، لفتاة سعودية ، يقوم مجموعة من الأشخاص بمداعبتها على أرجوحة .

وعدّ مغرّدون الفيديو غريباً وغير مألوف على السعوديين، معبرين عن استياءئهم واستغرابهم من التصرف الذي شاهدوه في المقطع .

 

فيما علّق آخرون بطريقة ساخرة على المقطع وقالوا إن الفتاة “ماسكة ممسك عليهم”!.

وقال أحدهم: “الواضح لي انه يمثل حال المجتمع مع حقوق المرأه الآن .. يراعونها و يدفعونها بالمرجيحه ويصفقون لها لو ما سوت شي”.

وتوقع البعض أن يكون الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو إخوة الفتاة.

لكنّ مغرّدون رأوا أنّه حتى لو كان السبب عادي او مقبول يبقى المقطع غريباً وغير عادي.

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى سدّة الحكم في الممكلة، تشهد البلاد ظواهر سلبية لم يكن يعرفها المجتمع السعودي، في ظلّ سياسة الإنفتاح التي انتهجها “ابن سلمان”، بعد تغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها.

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