“شاهد” فيديو صادم من السعودية العظمى .. اجتمعوا يداعبون فتاة منقبة أمام الكاميرا!

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون بمواقع التواصل، جدلاً واسعاً، لفتاة سعودية منقبة، يقوم مجموعة من الأشخاص بمداعبتها على أرجوحة .

المقطع غريب اللي يعرف ايش سالفته لا يقول لنا يكتم ع الموضوع لان هالشيء اكيد مو حقيقه واذا حقيقي بنقول كذب pic.twitter.com/69DdyNe9bj — عبدالكريم بن سلطان (@Abdelkrim_34) October 19, 2020

وعدّ مغرّدون الفيديو غريباً وغير مألوف على السعوديين، معبرين عن استياءئهم واستغرابهم من التصرف الذي شاهدوه في المقطع .

فيما علّق آخرون بطريقة ساخرة على المقطع وقالوا إن الفتاة “ماسكة ممسك عليهم”!.

شكلها ماسكه عليهم شي هههههههه — ريـما (@1Capricornn) October 19, 2020

وقال أحدهم: “الواضح لي انه يمثل حال المجتمع مع حقوق المرأه الآن .. يراعونها و يدفعونها بالمرجيحه ويصفقون لها لو ما سوت شي”.

الواضح لي انه يمثل حال المجتمع مع حقوق المرأه الآن 🤣🤣🤣 يراعونها و يدفونها بالمرجيحه ويصفقون لها لو ماسوت شيء 😂😂😂😭💔 — fofa (@fofa84951859) October 20, 2020

وتوقع البعض أن يكون الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو إخوة الفتاة.

الله واعلم احس اللي وراها ابوها والباقين اخوانها وهي وحيدتهم طلبت منهم يصورنها كيذا 🤷🏻‍♀️ — سَحاب .. 🌬 (@n_alshehri00) October 19, 2020

لكنّ مغرّدون رأوا أنّه حتى لو كان السبب عادي او مقبول يبقى المقطع غريباً وغير عادي.

حتى لو كان السبب عادي او مقبول بيستمر المقطع بنظري غريب وغير عادي — 3.F (@yat3b) October 19, 2020

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى سدّة الحكم في الممكلة، تشهد البلاد ظواهر سلبية لم يكن يعرفها المجتمع السعودي، في ظلّ سياسة الإنفتاح التي انتهجها “ابن سلمان”، بعد تغييبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال هيئة الترفيه مكانها.

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