ابن سلمان نقل “أبو الهول” للسعودية.. “شاهد” تقرير عن تمثال صخري بحائل يثير جدلاً واسعاً بين السعوديين

في مساعي السعودية لجذب السياح، سلطت قناة سعودية الضوء على تمثال يقع في منطقة حائل شمالي البلاد، قالت إنه يشبه إلى حد كبير تمثال أبو الهول في مصر.

وحسب تقرير تلفزيوني مصري، رصدته “وطن”، فإن تمثال أبو الهول يقع في قرية “أبا الحيران” على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب حائل، وينتصب على الجبل المسمى باسمه.

وأوضح التقرير، أن التشكل الصخري سببته عوامل التعرية التي نحتت وجه التمثال والذي يشهد زيارات سياحية من داخل المملكة وخارجها لمشاهدته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير التلفزيوني ساخرين من مزاعم الإعلام السعودي بشأن “أبو الهول” الجديد.

ابو الهول حقنا (في حايل) 😅 pic.twitter.com/Uz96VLX6l5 — محمد عبدالله منصور (@MAMQ13691) October 19, 2020

أبوالهول في السعودية ..

يوجد في منطقة #حائل

وهو جبل تشكل على هيئة أحد الآثار المصرية الشهيرة "ابوالهول" نتابع التقرير الذي أعده التلفزيون السعودي ..#ابوي_رجل_عظيم pic.twitter.com/aIBrfubmJI — عبدالله حبيب الضويلي (@AbdalhHbib) October 16, 2020

معقوله ابو الهول في منطقة حائل pic.twitter.com/n4lyyFqQLV — عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) October 16, 2020

#الاخبار_الحلوه

واخيراً صار عندنا شبيه ابو الهول في قرية "أبا الحيران" في منطقة #حائل وش تقترحون نسميه ؟ pic.twitter.com/TI53VkQJlk — خالد تيوب (@Khaled_Tub) October 16, 2020

الجدير ذكره، أن أحد المتخصصين، قال للقناة إن الجزم بكون أبو الهول السعودي منحوتا بيد بشرية أو نتيجة عوامل طبيعية يحتاج إلى دراسة متعمقة.

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