تمثال أبو الهول
تمثال أبو الهول
الهدهد

ابن سلمان نقل “أبو الهول” للسعودية.. “شاهد” تقرير عن تمثال صخري بحائل يثير جدلاً واسعاً بين السعوديين

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في مساعي لجذب السياح، سلطت قناة سعودية الضوء على تمثال يقع في منطقة شمالي البلاد، قالت إنه يشبه إلى حد كبير تمثال في .

 

وحسب تقرير تلفزيوني مصري، رصدته “وطن”، فإن تمثال أبو الهول يقع في قرية “أبا الحيران” على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب حائل، وينتصب على الجبل المسمى باسمه.

 

وأوضح التقرير، أن التشكل الصخري سببته عوامل التعرية التي نحتت وجه التمثال والذي يشهد زيارات سياحية من داخل وخارجها لمشاهدته.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير التلفزيوني ساخرين من مزاعم الإعلام السعودي بشأن “أبو الهول” الجديد.

 

الجدير ذكره، أن أحد المتخصصين، قال للقناة إن الجزم بكون أبو الهول السعودي منحوتا بيد بشرية أو نتيجة عوامل طبيعية يحتاج إلى دراسة متعمقة.

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