ابن سلمان لم يقدر على الحوثي بعد وجاءته كارثة جديدة.. داعش يعلن مخططا لدخول السعودية وتنفيذ عمليات كبيرة

في تهديد جديد للسعودية ونظام محمد بن سلمان ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن مخطط لدخول السعودية وتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة داخل المملكة.

وفي هذا السياق أفادت وكالة “رويترز”، بأن تنظيم “داعش” دعا مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية. بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية للمملكة.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم “داعش” قال في تسجيل “إنه يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل”.

ويواجه النظام السعودي منذ 5سنوات خطر كبير آخر قادم من اليمن. يتثمل في صواريخ الحوثيين التي كبدت السعودية خسائر فادحة منذ بداية حرب اليمن.

وسبق أن استهدفت جماعة الحوثي في اليمن بصواريخها. أماكن استراتيجية وحساسة في المملكة على راسها عملاق النفط السعودي “ارامكوا”. وتسببت بتلفيات كبيرة في إحدى محطاتها وتوقف الإنتاج.

وذلك فضلا عن استهداف الحوثيين لمطارات حيوية بالمملكة ومقرات حكومية وكذلك كتل سكنية، وسقط عدد من المدنيين قتلى في هذه الغارات.

ودعمت السعودية اتفاق التطبيع الذي عقدته كلا من الإمارات والبحرين مع الكيان المحتل. رغم عدم تطبيعها هي الأخرى بشكل علني واستمرار ولي العهد في علاقاته السرية وولائه لإسرائيل. حتى يحين الوقت المناسب، حيث يعارض الملك سلمان إعلان التطبيع رسميا مع الاحتلال.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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