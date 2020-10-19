هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
الهدهد

أول رد من عُمان على المزاعم الإسرائيلية بشأن افتتاح سفارة للسلطنة بتل أبيب ومنح السلطان هيثم جائزة “صهيون”

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علق حساب عماني شهير بتويتر على المزاعم الإسرائيلية بشأن نية السلطنة افتتاح سفارة لها في ، ومنح السلطان جائزة متحف “” بسبب هذا الأمر.

 

ونفى حساب “الشاهين” العماني بتويتر ـ والمعروف بتصديه للشائعات ضد السلطنة ـ اعتزام عمان افتتاح أي سفارة لها بإسرائيل وأكد على موقف عمان الداعم للقضية الفلسطينية وثبات موقفها وسياساتها.

 

وقال في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بخصوص ما بثته وسائل إعلام الكيان المحتل وفروعها الخليجية عن منح جائزة متحف أصدقاء صهيون لعدد ١١ رئيس دولة وبعض الشيوخ نظير عزمهم نقل سفاراتهم الى او افتتاحها هناك حسب رؤية ترامب، وورود اسم السلطان المعظم هيثم بن طارق في القائمة، فإنه ليس هناك أي نوايا عمانية لفتح سفارة لدى الكيان المحتل.

 

وأكد الحساب العماني في تغريدة أخرى أن سلطنة عمان افتتحت سفارتها في رام الله في قبل أكثر من عام ونصف لدى الحكومة الشرعية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين العربية الحرة وليس لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي.

 

وشدد على أنه لم يشارك أي عماني في المؤتمر الافتراضي لتوزيع جوائز محتف “اصدقاء صهيون” ولن يتم استلام أي جائزة من طرفهم.

 

واختتم “الشاهين” تغريداته بالتأكيد على أنه “كما اوضحنا مراراً ليست هناك أي نوايا عمانية لفتح سفارات لدى الكيان المحتل او تبادل الدبلوماسيين او اقامة علاقات او بأي شكل او التنازل عن المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته او التفريط بالقضية الفلسطينية بأي شكل او صفة”

 

وحازت تغريدات الشاهين على تفاعل واسع من قبل العمانيين، الذين أكدوا على دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية العادلة وشعبها ورفضهم لهرولة بعض دول الخليج نحو الكيان المحتل وبيع قضية فلسطين لأجل مصالح خاصة.

 

هذا ولم يصدر حتى الآن أي ردا رسمي بخصوص هذه المزاعم الإسرائيلية، لكن معروف أن سلطنة والمغرب أي اتفاقيات تطبيعية مع إسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية التي طرحتها عام 2002، وهذا ما أكده أكثر من مسؤول حكومي في البلدين، فيما تمارس ضغوط على البلدين من أجل اللحاق بركب المطبعيين مع إسرائيل.

 

وكان مؤسس المنظمة الصهيونية، مدير مركز أصدقاء صهيون التراث، مايك إيفانز، كشف عن أسماء الحكام العرب الذين تقرر منحهم جائزة “أصدقاء إسرائيل” والتي يُطلق عليها اسم “صهيون”، زاعماً أن هؤلاء الحكام سينقلون سفاراتهم إلى القدس المحتلة.

 

وقال إيفانز، إن الجائزة ستسلم ولي عهد الإمارات، وحمد بن عيسى آل ثاني، ملك البحرين، ومحمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد السعودية ومحمد السادس، ملك المغرب والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان.

 

وأوضح إيفانز، أنه تم منح الجائزة، إلى الكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، وكلاوس اوهانيس، رئيس رومانيا، وماريو عبده بينيتيز، رئيس جمهوري باراغواي، ويوري موسيفيني، رئيس جمهورية التشيك، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة ” بي آر نيوزواير”.

 

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات في سلطنة عُمان والمغرب على علم بأمر الجائزة.

 

وزعم رئيس المنظمة الصهيونية أنّ كل هؤلاء الرؤساء والملوك سينقلون سفاراتهم إلى القدس المحتلة، كما زعم ايضاً أن جميع القادة المسلمين سيصنعون السلام مع إسرائيل في الوقت المناسب.

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4 تعليقات
  1. هزاب يقول

    إذا كان العقل والمنطق وقبلها التاريخ والتجربة تقول : لا تصدق كلام حاكم عربي ولا رئيس وزراء عربي ولا وزير ولا وكيل ولا سفير ولا أية مسؤول عربي وبالتالي لا تلفزيون ولا اذاعة ولا صحافة عربية! فكيف لننا أن نصدق كلام صحفي أمني يتخفى وراء معرف اسمه الشاهين! خخخخخخخ! بالله عليكم دولة تعتمد على معرف ذباب وقمل على الفضاء الالكتروني؟ خخخخخخخخخخخخخ! مسقط عمان من حال السرب كله ! لن تكون الأقضل منهم سوى في خيال عملاء الامن المخترق من البلد الجار! هععععع1 هل تتذكرون سب وشتم المسقطيين العمانيين لكل من تكلم عن أحاديث حول زيارة سيد أسيادهم نتنياهو حتى صباح يوم الزيارة وليلا ظهر في بلدهم ودنسها وصباح اليوم التالي عاد البعوض والقمل والذباب العماني للكذب بأن الزيارة بطلب من أبو مازن وبطلب من الصهيوني سيدهم ولمبادرة وووو! خخخخخخخ! التاريخ سيعيد نفسه بصورة اكثر فضائحية وكارثية وسيخرس كل منافق وكذاب ومخادع وبالطبع مهرول ومنبطح ومطبع مسقطي عماني خنوع تافه ! الأيام بيننا السفارة الصهيونية ستفتح في مسقط عمان والعلاقات ستقام في العلن وهي قائمة في السر من عام1970م ! وربما قبلها بقليل ! هاهاهاهاهاهاهاها

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  2. أمير الخليج يقول

    هزاب عندما طبع معزبك مع الصهاينه ما قلت شي ولا تكلمت بكلمه. لماذا تحشر نفسك في شي ما يخصك
    انت خليك مع معزبك الذي طبع مع الصهاينة لينال رضا عمك كوهين

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  3. هلا يقول

    هزاب ولد الحرام خلك ف حالك ومع معزبك وصديقتكم إسرائيل ما تقدر لا الشاهين لانه دايس عليك دوس انت ومعزبك ولي جابكم لابوك لا بو معزبك تفووووه عليكم

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  4. طبيب نفسي يقول

    هزب مريض يحتاج علاج في مستشفى الامراض النفسية حتى يرغي كلام واجد ما يخلصنا نقراه مثل المجانيين لما يتكلمون وما يسكتون المفروض يعمل له حضر كلام معتوه يرسل

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