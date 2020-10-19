أول رد من عُمان على المزاعم الإسرائيلية بشأن افتتاح سفارة للسلطنة بتل أبيب ومنح السلطان هيثم جائزة “صهيون”

علق حساب عماني شهير بتويتر على المزاعم الإسرائيلية بشأن نية السلطنة افتتاح سفارة لها في إسرائيل، ومنح السلطان هيثم بن طارق جائزة متحف “أصدقاء صهيون” بسبب هذا الأمر.

ونفى حساب “الشاهين” العماني بتويتر ـ والمعروف بتصديه للشائعات ضد السلطنة ـ اعتزام عمان افتتاح أي سفارة لها بإسرائيل وأكد على موقف عمان الداعم للقضية الفلسطينية وثبات موقفها وسياساتها.

وقال في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إنه بخصوص ما بثته وسائل إعلام الكيان المحتل وفروعها الخليجية عن منح جائزة متحف أصدقاء صهيون لعدد ١١ رئيس دولة وبعض الشيوخ نظير عزمهم نقل سفاراتهم الى القدس او افتتاحها هناك حسب رؤية ترامب، وورود اسم السلطان المعظم هيثم بن طارق في القائمة، فإنه ليس هناك أي نوايا عمانية لفتح سفارة لدى الكيان المحتل.

🔴تنويه هام🔴

حول ما بثته وسائل اعلام الكيان المحتل وفروعها الخليجية عن منح جائزة متحف اصدقاء صهيون لعدد ١١ رئيس دولة وبعض الشيوخ نظير عزمهم نقل سفاراتهم الى القدس او افتتاحها هناك حسب رؤية ترامب،،وورود اسم السلطان المعظم هيثم بن طارق حفظه الله في القائمة

فأننا نؤكد على ما يلي،،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 19, 2020

وأكد الحساب العماني في تغريدة أخرى أن سلطنة عمان افتتحت سفارتها في رام الله في قبل أكثر من عام ونصف لدى الحكومة الشرعية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين العربية الحرة وليس لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي.

١- سلطنة عمان افتتحت سفارتها في رام الله في قبل اكثر من عام ونصف لدى الحكومة الشرعية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين العربية الحرة وليس لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي ٢- لم يشارك اي عماني في المؤتمر الافتراضي لتوزيع جوائز محتف اصدقاء صهيون ولن يتم استلام اي جائزة من طرفهم،، pic.twitter.com/NaZ9gbld3q — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 19, 2020

وشدد على أنه لم يشارك أي عماني في المؤتمر الافتراضي لتوزيع جوائز محتف “اصدقاء صهيون” ولن يتم استلام أي جائزة من طرفهم.

واختتم “الشاهين” تغريداته بالتأكيد على أنه “كما اوضحنا مراراً ليست هناك أي نوايا عمانية لفتح سفارات لدى الكيان المحتل او تبادل الدبلوماسيين او اقامة علاقات او التطبيع بأي شكل او التنازل عن المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته او التفريط بالقضية الفلسطينية بأي شكل او صفة”

٣- كما اوضحنا مراراً ليست هناك أي نوايا عمانية لفتح سفارات لدى الكيان المحتل او تبادل الدبلوماسيين او اقامة علاقات او التطبيع بأي شكل او التنازل عن المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته او التفريط بالقضية الفلسطينية بأي شكل او صفة هذا ما وجب التنويه به — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 19, 2020

وحازت تغريدات الشاهين على تفاعل واسع من قبل العمانيين، الذين أكدوا على دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية العادلة وشعبها ورفضهم لهرولة بعض دول الخليج نحو الكيان المحتل وبيع قضية فلسطين لأجل مصالح خاصة.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي ردا رسمي بخصوص هذه المزاعم الإسرائيلية، لكن معروف أن سلطنة عُمان والمغرب أي اتفاقيات تطبيعية مع إسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002، وهذا ما أكده أكثر من مسؤول حكومي في البلدين، فيما تمارس الإمارات ضغوط على البلدين من أجل اللحاق بركب المطبعيين مع إسرائيل.

وكان مؤسس المنظمة الصهيونية، مدير مركز أصدقاء صهيون التراث، مايك إيفانز، كشف عن أسماء الحكام العرب الذين تقرر منحهم جائزة “أصدقاء إسرائيل” والتي يُطلق عليها اسم “صهيون”، زاعماً أن هؤلاء الحكام سينقلون سفاراتهم إلى القدس المحتلة.

وقال إيفانز، إن الجائزة ستسلم محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، وحمد بن عيسى آل ثاني، ملك البحرين، ومحمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد السعودية ومحمد السادس، ملك المغرب والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان.

وأوضح إيفانز، أنه تم منح الجائزة، إلى الكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، وكلاوس اوهانيس، رئيس رومانيا، وماريو عبده بينيتيز، رئيس جمهوري باراغواي، ويوري موسيفيني، رئيس جمهورية التشيك، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة ” بي آر نيوزواير”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات في سلطنة عُمان والمغرب على علم بأمر الجائزة.

وزعم رئيس المنظمة الصهيونية أنّ كل هؤلاء الرؤساء والملوك سينقلون سفاراتهم إلى القدس المحتلة، كما زعم ايضاً أن جميع القادة المسلمين سيصنعون السلام مع إسرائيل في الوقت المناسب.

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