مضيفات إماراتيات لم يصدقن أنفسهن فحملن علم إسرائيل بدلاً من علم الإمارات ولوحن به!

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هبوط طائرة تجارية تابعة لشركة طيران أبوظبي الوطنية “الاتحاد” في مطار بن غوريون الإسرائيلي، حيث تعد أول طائرة إماراتية تهبط في إسرائيل منذ توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن“، طاقم الطائرة وهو يحمل الأعلام الإسرائيلية ويرفرف ابتهاجاً بها في حين ترك علم بلدهم الإمارات مركوناً مع أحدهم على طرف.

‫‫حطت طائرة تجارية تابعة لشركة طيران #أبوظبي الوطنية "#الاتحاد" في #مطار_بن_غوريون ، وهي أول طائرة من دول الخليج تهبط في #إسرائيل.‬طاقم الطائرة الإماراتيون خرجوا وهم يرفعون على إسرائيل عالياً، بينما عُلم بلادهم ‫#الإمارات‬ كان مركوناً مع أحدهم على طرفالمطبعون تصرفاتهم تكشف من هم وما حقيقتهم وما هو حجم خستهم‫#لا_للتطبيع‬ Posted by ‎سعيد بشارات‎ on Sunday, October 18, 2020

الفيديو أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحفيين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، حيث علق سعيد بشارات والذي نشر الفيديو بالقول: “المطبعون تصرفاتهم تكشف من هم وما حقيقتهم وما هو حجم خستهم”.

وفي السياق، علق الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة، تامر المسحال، على وصول الطائرة الإماراتية، قائلاً: ” طيارة طالعة .. طيارة نازلة، فلسطين تسمو وأنتم تهبطون”.

طيارة طالعة .. طيارة نازلة

فلسطين تسمو وأنتم تهبطون pic.twitter.com/HO15JlEAkq — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) October 19, 2020

أما الصحفي الإسرائيلي، ايدي كوهين، والمعروف بإثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، فعلق على الحدث مبتهجاً بالقول: “سلام حقيقي”.

سلام حقيقي pic.twitter.com/1PqSsr3imA — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 19, 2020

وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي، أن الوفد الإماراتي الرسمي المتوقعة زيارته لـ”إسرائيل” قريباً، “ربما لن يغادر مطار بن غوريون” قرب “تل أبيب”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير العلوم الإسرائيلي، يزهار شاي، قوله الجمعة: إن زيارة الوفد المقرر وصوله إلى تل أبيب الثلاثاء المقبل، “قد تقتصر فقط على اجتماعات ستُعقد داخل مطار بن غوريون، مع إلغاء جدول حافل كان مُعداً للزيارة”، التي تعد الأولى منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الجانبين.

وقال: “من الممكن عقد الاجتماعات في المطار أو بالقرب منه”.

وأوضح “شاي”، الذي تشارك وزارته في المحادثات مع الوفود الإماراتية، أن سبب ذلك يعود إلى حالة “الإغلاق الشامل المفروضة بإسرائيل؛ على خلفية ارتفاع حاد في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وتوصلت الإمارات و”إسرائيل”، في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر الماضي في واشنطن، فيما صادق الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي على الاتفاق.

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