ملك البحرين بعد أن خلع سرواله يستعد لزيارة تل أبيب وهذا ما سيجري في المنامة وهو غاية السعادة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل والبحرين ستوقعان غداً الأحد، اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات بين المنامة وتل أبيب، وذلك خلال زيارة مفترضة لوفد إسرائيلي أمريكي رفيع المستوى للعاصمة البحرينية المنامة.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إنه سيتم التوقيع على اتفاقية دبلوماسية، قالت إنها “مؤقتة”، في المنامة، من قِبل كبار المسؤولين البحرينيين والإسرائيليين، تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وأشار مسؤول كبير، لموقع “واللاه” العبري، إن الهدف من هذه الاتفاقية هو البدء في تنفيذ إعلان دعم السلام الذي تم توقيعه بين الدولتين في البيت الأبيض، في سبتمبر/أيلول 2020، وتحديد المبادئ العامة للعلاقات بين البلدين”، مضيفاً أنّ الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها في مجالات مختلفة.

مجالات الاتفاقية

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” فإنّ الاتفاقية تنص على توافق إسرائيل والبحرين على عدم اتخاذ إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض، وكذلك العمل على منع الأعمال العدائية من قبل طرف ثالث، كما تؤكد على أن البلدين ملتزمان بالتعايش وتعليم السلام.

ووفقاً لموقع “واللا”، تحدد الاتفاقية قائمة بعشرة مجالات سيعمل فيها الجانبان، وهي: الاستثمار، الطيران المدني، السياحة، التجارة، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة والبيئة، الاتصالات والبريد، الصحة، المياه والطاقة، والتعاون القانوني.

اتفاق التطبيع

يشار إلى أنه في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرتهما الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة”، وطعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني، حيث ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

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