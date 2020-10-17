“شاهد” ليلى علوي تصدم جمهورها بتصرف “عديم الاحساس”.. قدمت العزاء بمحمود ياسين ثم ذهبت ترقص مع عمرو دياب!

أثارت الفنانة المصرية ليلى علوي، جدلاً واسعاً بتصرفها الغريب بعد تقديمها واجب العزاء بالفنان المصري الراحل محمود ياسين.

فقد شاركت ليلى علوي بعزاء محمود ياسين، وظهرت بفستان أسود من الساتان والدانتيل، وارتدت كمامة طبية تطبيقاً للاجراءات الاحترازية، قبل أن تُفاجئ جمهورها بذهابها بعد العزاء مباشرة إلى حفل عمرو دياب التابع لإحدى الشركات العقارية.

ونشرت ليلى علوي فيديو لها عبر “انستجرام”، وهي تتفاعل بالرقص مع أغنية “بحبه” لعمرو دياب، بنفس الملابس التي تواجدت بها في العزاء.

وأثار تصرف ليلى علوي غضب الجمهور الذي لم يستطع خداعه، فعلق أحدهم: ” مش حزينة على محمود ياسين وعلى الناس اللي ماتوا عيب كدة”.

وكتب آخر: ” بهدوم العزا ياليلى طيب غيري هدومك “.

وشيعت جنازة الراحل محمود ياسين، ظهر أول أمس الخميس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

واستقبلت أسرة الفنان الراحل العزاء في ساحة كمبوند رويال سيتي بالشيخ زايد، أمس الجمعة بعد صلاة المغرب.

وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

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