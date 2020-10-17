خوفا من أن يغرقوا في “البُصاق” كما حدث مع محمد سعود.. هذا ما قرره نتنياهو بشأن وفد الإمارات القادم لتل أبيب

نقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير إسرائيلي بارز بحكومة الاحتلال، أن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي سيزور إسرائيل، الثلاثاء المقبل، لن يخرج من مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

“قناة i24” العبرية نقلت عن “يزهار شاي” وزير العلوم الإسرائيلي، أن زيارة الوفد ستقتصر على اجتماعات في المطار الدولي في تل أبيب.

وأكد “شاي” أنه تم إلغاء جدول حافل كان معداً للزيارة التي تعد الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وأوضح أن ذلك بسبب حالة الإغلاق والعزل العام التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المختصة بعد ازدياد كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها، بينما رأى محللون أن حكومة الاحتلال اتخذت هذا القرار خوفا من إهانة الوفد الإماراتي والاعتداء عليه كما حدث مع الناشط السعودي المتهصين محمد سعود.

وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولان، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي، لوكالة رويترز أن زيارة الوفد الإماراتي المفترضة، الثلاثاء المقبل، قد تتم بأكملها في مطار “بن غوريون”، فإن الإمارات لم تؤكد حتى الآن هذه الزيارة.

وأكد وزير العلوم الإسرائيلي، الذي تشارك وزارته في المحادثات مع الوفود الإماراتية، في حوار إذاعي معه قائلا: “أن الزوار سيمكثون لبضع ساعات، وفقا لبروتوكول مكافحة كورونا”.

كما صرح مسؤولون إسرائيليون بأن الوفد الإماراتي من المتوقع أن يشمل ثماني أو تسع مجموعات عمل في مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، وذلك لمتابعة المحادثات التي بدأت في أبوظبي خلال زيارة وفد إسرائيلي في نهاية أغسطس الماضي.

ويأتي هذا بالتزامن مع الاتفاقيات بين أبوظبي وتل أبيب، لتعزيز التطبيع بين الجانبين، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية. في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك