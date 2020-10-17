بعد صورها الفاضحة مع زوجها.. السعودية فوز العتيبي تتلقى تهديداً بالقتل بسبب “عدم بلوغها” وتثير جدلاً واسعاً!

كشفت نجمة السوشيال ميديا السعودية، فوز العتيبي، أنها تعرضت للتهديد بالقتل من قبل بعض الفتيات، بسبب شعورهن بالغيرة منها، لأنها بلغت في سن متأخر.

وقالت فوز العتيبي، بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “ليس طبيعياً مايحدث معي، هناك أناس حاقدين علي ويرغبون بقتلي لأن صوتي وحجمي يختلف عنهم”.

وأضافت فوز العتيبي: “هناك فتاة تريد قتلي لأنها أصغر مني، وبلغت قبلي بسنوات، ما ذنبي إذا كانت قد بلغت في عمرها الطبيعي، وجميع الفتيات بلغن وجميع صديقاتي بلغن، وأنا تأخرت، الأمر خارج عن إرداتي”.

ووجهت فوز العتيبي كلامها للفتاة التي قامت بتهديدها قائلة: “قلتي أن جسدي جسد طفلة في سادس ابتدائي، وقلتي أنني لن أنجب، قدمي الاعتراضات هذه للخالق الذي خلقني، ولن تتمكني من جعلي أكره نفسي”.

وسخر المتابعون من حديث فوز العتيبي، واتهموها بمحاولة إثارة الجدل بأي طريقة، فلم تجد أمامها سوى الحديث عن “البلوغ”، فكتب أحدهم: “مااحد درى عنك محاولة اثاره جدل فلست ماعندها موضوع تسولف فيه، احمد وشررد من الغثاثه ماعاد عندها سالفه الله يرزقها بسالفه تسولف بها ضعيفه”.

وسخرت أخرى بعبارة واحدة: “تكفين يامحور الكون”.

وكتب آخر: “اتركي الهياط عنك بس قال ايش يقتلوني عشان صوتي وحجمي”.

وتشتهر فوز العتيبي بفيديوهاتها الجريئة مع زوجها، أحدثها حين ظهرت بفيديو ساخت وهي تجلس على فخدي زوجها وهما يتبادلان القبل، في مشهدٍ اثار غضب المتابعين .

وعلقت “العتيبي” على الفيديو بالقول: “اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها”.

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