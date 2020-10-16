مي العيدان تشعل ضجة بتعليق “مسيء” عن صدام حسين ورئيس حكومة الكويت المؤقتة بعد نقله للمستشفى

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجة بتعليقها على خبر نقل علاء حسين رئيس الحكومة الكويتية المؤقتة الموالية لبغداد، التي شُكلت إبان الغزو للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، من السجن إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب أزمة قلبية.

ونشرت “العيدان” عبر “انستغرام” صورة جمعت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين برئيس الحكومة الكويتية المؤقتة علاء حسين .

وعلّقت “العيدان” بالقول: “الخاين رئيس الحكومه الكويتيه الموقتة بالغزو علاء حسين تم نقله من السجن الى العنايه المركزه . . الى الجحيم باْذن الله مع المشنوق العفن اللي معاك بالصوره. . حسافه عندك اولاد ماعندهم دنب ارتكبوه الا ان هالخسيس ابوهم”.

وهاجمت أغلب التعليقات مي العيدان، وعبّر النشطاء عن رفضهم لسبّها صدام حسين، وقال أحدهم: “شارون ما سبيتيه مثل صدام” ، فيما كتب آخر: “انتي مشهوره وتمثلين بلدك. ما الك الحق تتكلمين بهذه الالفاظ المسيئة”.

وكانت صحيفة “الراي” الكويتية نقلت قبل أسابيع عن مصدر مطلع أن “السجين علاء المدان بالخيانة العظمى على خلفية تعيينه رئيساً للحكومة إبان الغزو، شعر بألم في صدره استدعى نقله إلى مستشفى السجن للفحص، حيث تم تحويله إلى جناح المساجين في مستشفى الفروانية لإخضاعه لمزيد من الفحوص وتلقي العلاج اللازم”.

وعلاء حسين ضابط كويتي سابق، ترأس الحكومة المؤقتة عدة أيام، وحوكم عقب تحرير الكويت، حيث صدر حكم غيابي بإعدامه عام 1993، عقب إدانته بـ”الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب”.

وعاد علاء من النرويج إلى الكويت مطلع عام 2000، لتُستَأنف محاكمته، وتنطوي القضية على تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد بحكم نهائي صدر عن محكمة التمييز أعلى محكمة قضائية في الكويت.