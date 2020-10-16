“شاهد” اغتصاب سيدة حامل أمام زوجها بطريقةٍ وحشية داخل مقابر الإسماعيلية في مصر!

في حادثة تقشعر لها الأبدان، أقدم عدد من الأشخاص في مدينة الإسماعلية المصرية على جريمة بشعة نفذوها بحق رجل وزوجته الحامل داخل مقابر المدينة. وتحت تهديد السلاح الأبيض، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً لدى الرأي العام المصري.

وفي التفاصيل، أبلغ مصري عن تعرُّض زوجته للاغتصاب أمام عينيه داخل مقابر الإسماعيلية على يد 4 أشخاص .

وتمكنت الشرطة المصرية من القبض على المتهمين وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة.

وتبيَّن من خلال التحريات أنَّ المجني عليها سيدة حامل تبلغ من العمر 25 عامًا، وزوجها 27 عامًا.

وفي يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته إلى مقابر الإسماعيلية للبحث عن “تروسكيل” للزوج كان قد اختفى فجأة أثناء عملهما في تجميع المخلفات. ليتفاجأوا بـ 4 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء في وجه الزوج وزوجته، حيث أقدم 3 على تقييد الزوج والتعدي عليه.

وقام المتهم الرابع باغتصاب الزوجة أمام زوجها تحت تهديد السلاح الأبيض، متخذًا من المقابر وكرًا له ولعصابته، وفقًا لما ذكر في اعترافاته بعد إلقاء القبض عليه.

واعترف المتهم بالاغتصاب “عبد الكريم.غ”، 28 سنة، أنه تمكن بمعاونة أصدقائه من سرقة تروسيكل. ثم الاتصال بصاحبه لإعادته له مقابل مبلغ 2000 جنيه مصري. وعندما حضر وزوجته، وأثناء التفاوض لاحظ خوف المجني عليه منهم.

وأضاف المتهم، في اعترافاته أمام النيابة، أنه أُعجب بجمال زوجة صاحب التروسيكل، فخيره بين معاشرة زوجته أو إرجاع التروسيكل لكنه رفض.

واشار إلى أنه نتيجة تعاطيه المخدرات ألحت عليه الرغبة فقرر اغتصاب الزوجة بعد أن أشار لمعاونيه لتقييد الزوج ووضع “سنجة -سلاح أبيض” تحت رقبته. واغتصب هو الزوجة أمام الزوج في حوش المقبرة.

وتقرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وبيان ما بها من إصابات.

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