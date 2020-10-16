انهارت زوجته وابنته في جنازته .. هذا ما حصل مع الفنان محمود ياسين قبل خروج روحه ووفاته

كشفت السيناريست المصري عمرو محمود ياسين وصية والده الفنان واللحظات الأخيرة من حياته .

وقال ياسين، في تصريحات صحفية رصدتها “وطن“:”مفيش حاجة معينة، الوصايا الطبيعية والكلام الطبيعي. كان بيتكلم معانا بشكل طيب ومكناش حاسين إن في وداع هيحصل”.

وأكمل: “لكن لما اتنقل على جهاز تنفس صناعي كان لازم ينيموه فمكنش فيه فرصة إننا نتكلم أو نودعه على إنه بيموت يعني.. الحمدلله، الله يرحمه ويحسن إليه”.

وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، شيعت ظهر الخميس، جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، والذي وافته المنية بعد صراع مع مرض الزهايمر. من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بالفيوم.

ودخلت زوجته الفنانة شهيرة، وابنته الفنانة رانيا ياسين في حالة انهيار تام وبكاء شديد، حيث قامت الأولى بتقبيل نعش الفنان الراحل لتوديعه. كما حاول تهدئتهما نجل الفنان، عمرو ياسين، والفنان محمد رياض زوج الثانية. ودخلت أغلب النجمات الحاضرات في بكاء هستيري.

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