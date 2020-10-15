تصدى عدد من المقدسيين، اليوم الخميس، لوفد تطبيعي إماراتي قام بزيارة إلى المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة. الامر الذي أثار جنون الوفد الاماراتي الذي ظهر متخبطاً ومرتبكاً خلال الزيارة التطبيعية.

ويبدو أن الوفد الإماراتي لم ينسى الموقف الذي تعرض له الساقط السعودي محمد سعود الذي لقنه أطفال القدس درساً في الاخلاق عندما زار الأقصى مطبعاً العام الماضي. الامر الذي دفعهم لطلب الحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي لحماية مؤخرتهم من أطفال القدس الذين يحمون الأقصى تزامناً مع انبطاح عيال زايد.

وأفاد شهود عيان، أن عدد من الوفد الإماراتي دخل للمسجد الاقصى المبارك بحراسة جنود الاحتلال. وقاموا بجوله في ساحاته والصلاة بداخل قبة الصخرة المشرفة.

📸 بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي .. وفد تطبيعي من #الخليج يقتحم ويدنّس باحات المسجد #الأقصى! pic.twitter.com/aoPbu32UmN — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 15, 2020

وتداول ناشطون فيديو رصدته “وطن“. لعدد من المقدسين وهم يتصدون للوفد الإماراتي الذي كان تحت الحماية الاسرائيلية المشددة يسرح ويمرح في ساحات الأقصى المبارك.

"لعنة الله على شيخكم وكبيركم يا أنجاس يا أنذال" 📸هكذا استقبل المقدسيون وفداً تطبيعياً إماراتياً وصل المسجد #الأقصى بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي . pic.twitter.com/43t0ZQvLgk — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 15, 2020

وعقب تداول الفيديو قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب أسعد عجاج من داخل المسجد الاقصى بعد رصده زيارة الوفد الاماراتي التطبيعية بحراسة شرطة الاحتلال.

وأضاف الشهود، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت عجاج بعد قيامه بتصوير الوفد التطبيعي وتم اقتياده لغرف التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها التعسفية بحق المسجد الاقصى منذ أكثر من شهر بعد ارتفاع فايروس كورونا في المدينة. وتمنع المواطنين القاطنين في احياء القدس عدم الوصول لمحيط البلدة القديمة وأداء الصلوات في رحاب المسجد الاقصى.

شاهد أيضا: “أهلاً وسهلاً بكم في إسرائيل”.. “شاهد” التائهون في الأرض وجدوا بوصلتهم في تل أبيب وسفينة إماراتية ترسو بميناء حيفا

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك