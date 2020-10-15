فيديو جديد “يبكي الحجر” لفتى الزرقاء.. هذا ما طلبه من ملك الأردن و”لا يريد شيء آخر من هذه الدنيا”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن “فيديو” جديد للفتى الأردني ضحية جريمة “الزرقاء” البشعة، يوجه فيه رسالة خاصة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من سريره في المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وظهر الفتى صالح الذي تعرض لعمل إجرامي مروع بحقه يوم الثلاثاء في مدينة الزرقاء، عبر مقطع مصور، يناشد ملك الأردن عبدالله الثاني بأخذ حقه والإعدام لمرتكبي الجريمة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه الفتى صالح يبلغ من العمر 16 عاما وهو يناشد جلالة الملك عبدالله الثاني، بإطلاق سراح والده المحبوس أيضا متمنيا أن يكون بجانبه في هذه اللحظات.

وكان فتى الزرقاء قد اختُطف من قبل الجناة أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه. انتقاما من والده بمزاعم “ارتكابه” جريمة بحق أحد أقربائهم.

ولا تزال ردود الافعالة الغاضبة على جريمة فتى الزرقاء البشعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، وسط مطالب واسعة بإعدام الفاعلين.

كما دشن نشطاء وسم #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء، ووسم #طفل_الزرقاء، وحازا تفاعلا كبيرا جدا.

وفي تفاعل مؤثر للملكة رانيا مع قضية الفتى. قالت في منشور لها عبر “فيسبوك” رصدته “وطن“: “كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون. وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟. جريمة قبيحة بكل تفاصيلها”.

وأضافت الملكة رانيا: “قلوبنا معك، فأنت ابن كل بيت أردني! وأضم صوتي الى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها”.

شاهد أيضا: مُعارض إماراتي يطالب ابن زايد بحق عُماني قتل بدم بارد بعدما خضع لإيران ودفع “دية” صياديها غصباً عن أنفه

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك