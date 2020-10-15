“شاهد” الاسطورة محمد رمضان متورط في شحنة مخدرات بـ 3 مليون جنيه.. فضيحة قلبت الشارع المصري

تفاجأ الفنان المصري محمد رمضان، بتداول اسمه في شحنة مخدرات باسم الأسطورة قيمتها 3 ملايين جنيه، وذلك بعدما تم القبض على تاجر المخدرات المتورط في توريد الشحنة، حيث اتخذ الجمهور من اسم الشحنة “الأسطورة” بابًا لوضع اسمه في القضية.

وأبدى محمد رمضان استغرابه من عنوان في إحدى الصُحف المحلية، والتي كتبت: “أسرار ضبط شحنة مخدرات وعلاقة الفنان محمد رمضان بها”.

وعلق الفنان المصري ساخراً بمنشور عبر “فيسبوك” رصدته “وطن” قال فيه: “صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه #الأسطورة والصحفي كاتب انه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي”.

وأضاف محمد رمضان: “شكرًا إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية على سحب حشيش الأسطورة من الشارع وربنا يستر ومايكونش موجود أنواع تاني ليها علاقة بيا زي ( ابن حلال ونمبر وان ونسر الصعيد ومافيا وزلزال والبرنس وانساي والملك وانت جدع وياحبيبي ) دي الأسماء اللي بدأت أخاف منها”.

صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث وأنا كل علاقتي بالموضوع ان الصنف اللي اتمسك مع التاجر كان اسمه #الأسطورة والصحفي… Posted by Mohamed Ramadan on Wednesday, October 14, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور محمد رمضان ساخرين مما حدث، مشيرين إلى أن ما يُقدمه من محتوى، هو ماتسبب بالتأثر به لدرجة إطلاق اسم مسلسله على إحدى شحنات المخدرات.

وجاء في أحد التعليقات: ” دة صنف عالي يانجم أنا شربته منه وفضلت اقول أنا رفاعي الدسوقي تسمع عنى لمدة ست ساعات”، وكتب آخر: ” يعني انت عايز اسمك يتحط ع علبه دوا . م الاسم لازم يكون !شبه المنتج و ف الاخر انت والحشيش فيكو وجه تشابه انكو معجونين ولا فيكو ريحه المزاج”.

وسخر آخر مشيراً إلى مايقدمه رمضان من محتوى، وكتب: ” ومالو يا اسطورة ميضرش مش ف الاسطورة تاجر سلاح هتفرق معاك بأه لما توسع النشاط شويه بالحشيش، يا اخي ميهمكش توكل علي الله فهو حسبك”.

وفي سياق آخر، تعاقد محمد رمضان مؤخرًا على مسلسل جديد باسم “موسى” وبدأ التحضيرات له حاليًا على أن يُعرض في دراما رمضان المقبل.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية، أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “يا حبيبي” مع المغني الفرنسي العالمي ميتري جيمس.

شاهد أيضا: سيناريو محمد رمضان.. “شاهد” عراقية جميلة ضيعت مستقبل طيار وهذا ما فعله معها بقمرة القيادة وندم بقية عمره

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك