“شاهد” أسير يمني في سجون الحوثي يفضح التحالف بعدما حاول مراسل “الحدث” التذاكي على الهواء مباشرة!

أحرج أحد أسرى الجيش اليمني لدى قوات جماعة الحوثي، قناة العربية السعودية على الهواء مباشرة، عندما استضافته للحديث عن معاناته في سجون الحوثي، الامر الذي أربك المراسل والمذيعة خلال المقابلة.

ووجه مراسل قناة “الحدث” السعودية، سؤالاً للأسير المحرر في “مطار سيئون”، عن الآلام التي يشكي منها، فرد الأسير ملقيا باللائمة على قوات التحالف وليس جماعة الحوثي، حيث رد قائلا ” شظايا في رأسي وظهري ويدي، لأن طيران التحالف قصفنا واحنا مخفيين في الشرطة العسكرية”.!

هذه فضيحة مدوية سأل مراسل الحدث احد الأسرى الواصلين الى قاعدة الملك سلمان قال ويش الألام الذي تشكي منها

رد الاسير شضايا في رأسي وظهري ويدي

لان طيران التحالف قصفنا واحنا مخفيين في الشرطة العسكرية pic.twitter.com/jZElgutUVt — سعيد الميسري (@S_Al_Mesiri) October 15, 2020

وأثارت الفضيحة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من التحالف العربي الذي تقوده السعودية وإعلامها الفاشل حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الفيديو المتداول.

صحيح طيران تحالف العدوان

قصفهم وهم اسرى في معسكرالشرطه العسكريه — حسين الحاضري ((البصير)) (@vseC9wWlEiKGMqQ) October 15, 2020

فضيحه من العيار الثقيل — Abdullah Al-qosas (@Alqosas360) October 15, 2020

الحقيقة لا بد أن تظهر ولو على ألسنتهم — شرف الهادي(*حساب بديل*) (@iLwX4KeDAHA0HRe) October 15, 2020

الله اكبر شهد شاهد من اهله على ظلم وجبرت وتعجرف ال سعود — abo.alazm2 (@abo_alazm21971) October 15, 2020

وفي وقت سابق اليوم الخميس أُطلق سراح 710 أسرى، بينهم سعوديون وسودانيون، في أكبر صفقة تبادل في اليمن بين الحكومة والحوثيين منذ بدء الحرب، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره، ذكر رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، هادي هيج: أن جماعة الحوثي أفرجت عن 221 مختطفا وأسيرا، إضافةً إلى 15 سعوديا و4 سودانيين.

وأوضح في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية “سبأ”، أن الجماعة ستفرج، الجمعة، عن 151 من الأسرى بينهم أفراد من القوات التي تقاتل في الساحل الغربي.

هذا ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس. الشكر للسلطان هيثم بن طارق ورحبت بالإفراج عن اثنين من مواطنيها ورفات ثالث، كانوا محتجزين لدى جماعة “أنصار الله” الحوثيين في اليمن. مشيدة بمجهود سلطان عمان في مفاوضات أدت لإطلاق سراحهم.

وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. في بيان على أن واشنطن ترحب بقدوم اثنين من مواطنيها بعد إطلاق سراحهم، بعد احتجازهم في اليمن. مشيرا إلى “تعازيه لأسرة أمريكي ثالث مات خلال الاحتجاز، لكن تمت استعادة رفاته”.

وكشفت صحيفة أمريكية، أمس الأربعاء، عن صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثيين. تضمنت إفراج الجماعة عن رهينتين أمريكيتين ورفات آخر. مقابل السماح بعودة نحو 200 جريح من عناصرها، ظلوا لأعوام عالقين في سلطنة عمان.

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