علم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان
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خاصة بالباحثين عن عمل.. مبادرة “بنت الإمبراطور قابوس” تفجر غصب العمانيين وتثير جدلاً واسعاً فما قصتها!

كتب وطن
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أثار وسم “” جدلا واسعا بين العمانيين بعد تصدره قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالسلطنة، وأبدى النشطاء استغرابهم من تصدر وسم كهذا للتريند بعدما عرفوا أسباب تدشينه وصعوده.

 

وبحسب ما رصدته (وطن) فقد تصدر الوسم التريند العماني عقب إطلاق حساب وهمي يحمل اسم “بنت الإمبراطور قابوس”، مبادرة خاصة بالباحثين عن عمل في سلطنة عمان.

 

وجاء في نص هذه المبادرة المزعومة ما نصه: “مبادرة مني شخصيًا للباحثين عن عمل والمسرحين ليس بالأمر العظيم أو بالأمر الذي يستحق الذكر ولكنها مبادرة إنسانيه لعدد 20 شخصًا بمبلغ 200 ريال لكل منهم 10ريال فقط”

 

 

وتابع الحساب:”سوف يتم اختيارهم والتواصل معهم عن طريق الخاص، أي شخص باحث عن عمل يكتب ( باحث ) تحت وسم #مبادرة_بنت_الإمبراطور_قابوس”.

 

ونشر حساب “عمان بلا شائعات” التغريدة المثيرة للجدل، وحذر العمانيين من تسليم معلومات شخصية لحسابات غير رسمية.

 

وفجر الوسم موجة جدل وغضب واسعين بين النشطاء العمانيين بتويتر، وكتب أحدهم معبرا عن غضبه:”لأجل حساب وهمي بمبلغ عشره ريال لايسمن ولا يغنى من جوع أصبح الكبير و الصغير يكتب(باحث) وترند الأول في سلطنة”

 

 

وتابع مستنكرا:”إلى هذه الدرجة من الفقر وصلنا!!! لكل شخص شارك بهدف المبلغ كن عزيز النفس ولا تكن ذليل النفس في الأخير سندويكة سوف تأتي بدون كلمة (باحث)”

 

وكتب آخر:”هاشتاج و١٠ ريال ياما ناس وزعوا أكثر من العشره بس بينهم وبين ربهم  وزعوا علي أهلهم وجيرانهم وكل انسان محتاج ما فيه داعي كل العالم يعرف والقهر لباحث عن عمل ربي يرحمنا برحمته.”

 

 

وكتب فاطمة ساخرة:”اللي يشوف الهاشتاج يفكر متبرعة بمليون طلع عشرة ريال وطالع ترند سمالات!!!!”

 

 

ودعا آخرون لعمل حظر لهذا الحساب الوهمي الذي يريد الشهرة على حساب قضية حساسة كقضية ، معتبرين ما حدث إساءة بالغة ودعوا السلطات للتدخل ومحاسبة من يقف وراء هذا الحساب.

 

 

 

 

وتبذل الحكومة العمانية مؤخرا جهودا كبيرة ملموسة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، لحل مشكلة الباحثين عن عمل وتقليل نسب البطالة عقب حزمة قرارات جريئة عبر استبدال الموظفين الأجانب بالعمانيين ووقف تعين الوافدين بأي وظيفة حكومية، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص.

 

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