“انا دمي فلسطيني”.. محمد عساف يثير جنون إسرائيل وستطلب من ابن زايد طرده من دبي وقد أعذر من انذر!

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن إسرائيل ستسحب من الفنان الفلسطيني محمد عساف، تصريح الدخول الممنوح له لأراضيها، والذي حصل عليه كونه يشغل منصب سفير الشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، قوله “إن القرار جاء بعد عد أشهر عمل خلاله مركز “بادين لدراسات الشرق الأوسط” على كشف أنشطة محمد عساف.

وزعمت الصحيفة أن محمد عساف ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء ويدعو للكفاح المسلح ضد إسرائيل، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ هذا القرار.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لن تمنع محمد عساف من دخول الضفة الغربية؛ إلا أنها ستعمل مع “أونروا” لوقف أنشطته معها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم العمل مع الإمارات من أجل منع أنشطة محمد عساف.

وكان المغرد الإماراتي سيء الصيت حمد المزروعي بوق محمد بن زايد يحاول في تويتر نشر الأكاذيب مدعياً أنه لا يوجد رفض رسمي وشعبي فلسطيني لإعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

وادّعى “المزروعي” أنّ الفنان الفلسطيني محبوب العرب محمد عساف قد “بارك” اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل دون دليلٍ على ذلك .

الفنان الفلسطيني محمد عساف يبارك اتفاق السلام بين الامارات واسرائيل في ضجيج الحياة صوت العقل دائما مسموع … pic.twitter.com/cIqlJhaZaN — حمد المزروعي (@uae_3G) August 28, 2020

وبمراجعة “وطن” لحسابات الفنان محمد عساف لم تجد ما يثبت صدق ما نشر “المزروعي” .

وكان آخر أنشطة محمد عساف الفنية، أكليب “سلام الله” أهداها الى أهله وأحبائه، ولم يتطرّق فيها إلى اتفاق التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي .

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