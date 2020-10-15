ألقى ضباط مباحث الآداب العامة في مصر، القبض على 6 شباب أثناء ممارسة الجنس داخل إحدى السيارات بتقسيم أبو الليل بمدينة مبارك بالمنصورة.

كانت البداية بحسب وسائل إعلام محلية، حين تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لرئيس مباحث الآداب، من أهالي المنطقة، بقيام عدد من الرجال والنساء بممارسة الجنس داخل إحدى السيارات بالمنطقة .

وبتقنين الاجراءات بعد الانتقال لمكان البلاغ، تم ضبط كلا من محمود.ر.ل.ع (24 عاماً) بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم بشارع الجلاء، وعبدالرحمن.ج.أ.ر (22 عاماً) سائق ومقيم بعزبة الشال وبحوزته مطواة، و محمود.أ.ا.ع ميكانيكى ومقيم شارع سكة سندوب، و رحمة.ع.ح.ع (27 عاماً) لا تعمل ومقيمة بشارع المديرية القديمة، و”مى.س.م (22 عاماً) لا تعمل ومقيمة بعزبة الشال،و منال.س.م.م 24 سنة ولاتعمل.

وتبين أن المتهمين يستقلون سيارة ملاكي لانسر، وتوقفوا بأحد الشوارع الجانبية بالمنطقة لممارسة الجنس الجماعي.

وكشفت التحريات عن أن المتهم الثالث سبق اتهامه فى 7 قضايا (سلاح أبيض وخطف ونشل ومخدرات)، وكذلك المتهمة الرابعة سبق اتهامها فى 4 قضايا (نشل وتحريض على فسق وزنا)، والمتهمة الخامسة سبق اتهامها فى قضيتى(تبديد وتحريض على فسق)، والمتهمة السادسة سبق اتهامها فى قضيتى مخدرات وآداب.

وتم ضبط المتهمين داخل السيارة أثناء قيامهم بالجنس الجماعي، وبالمواجهة اعترفوا بممارسة الجنس بمقابل مادي، وتم التحفظ على السيارة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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