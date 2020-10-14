التحرش في السعودية
التحرش في السعودية
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“شاهد” ماذا فعل سعودي “وقح” مع سيدة كانت تقود سيارتها على الطريق السريع وأثار موجة غضب واسعة؟!

كتب وطن
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تمكنت سيدة سعودية من توثيق ما تعرضت له من مضايقات من قبل شاب، أثناء قيادتها على بعدما قامت بتثبيت كاميرا مراقبة في سيارتها.

 

ونشرت السيدة التي تدعى “لمى” الفيديو عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، مرفقاً باستغاثة لمرور ، أكدت فيها أنها تعرضت لما يٌشبه محاولة القتل.

 

وقالت لمى في التغريدة تفاصيل ماحدث كالتالي: “ماشية في طريقي إلا أصادف ذي العينات. قاعد يكبس فرامل بطريقه إيجرامية ويأذيني في الطريق ويحدني عشان أصدم علماً إني مع أهلي ومعايا طفل رضيع. في هذي الحالة ايش اسوي هل اروح الشرطة واقدم شكوى كيدية ؟ وفي مقطع آخر وهو يقذف ويسوي حركات بيده غير لائقة”.

 

وأعلن رجال المرور بعد ساعات قليلة، التعرف إلى السيارة وسائقها، وتم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

 

الجدير بذكره أنه حتى 24 من حزيران/يونيو 2018، لم يكن مسموحا للنساء بقيادة السيارات في المملكة على مدى عقود لئلا يؤدي ذلك إلى الاختلاط بين الجنسين.

 

وسجلت السعودية عدداً من الحوادث المرورية في الساعة الأولى من بدء سريان قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة قبل عامين.

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