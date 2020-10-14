“شاهد” ماذا فعل سعودي “وقح” مع سيدة كانت تقود سيارتها على الطريق السريع وأثار موجة غضب واسعة؟!

تمكنت سيدة سعودية من توثيق ما تعرضت له من مضايقات من قبل شاب، أثناء قيادتها على الطريق السريع بعدما قامت بتثبيت كاميرا مراقبة في سيارتها.

ونشرت السيدة التي تدعى “لمى” الفيديو عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، مرفقاً باستغاثة لمرور السعودية، أكدت فيها أنها تعرضت لما يٌشبه محاولة القتل.

وقالت لمى في التغريدة تفاصيل ماحدث كالتالي: “ماشية في طريقي إلا أصادف ذي العينات. قاعد يكبس فرامل بطريقه إيجرامية ويأذيني في الطريق ويحدني عشان أصدم علماً إني مع أهلي ومعايا طفل رضيع. في هذي الحالة ايش اسوي هل اروح الشرطة واقدم شكوى كيدية ؟ وفي مقطع آخر وهو يقذف ويسوي حركات بيده غير لائقة”.

@moror_friends @eMoroor @Dashcamksa1 ماشيه في طريقي الا اصادف ذي العينات قاعد يكبس فرامل بطريقه اجرامية ويأذيني ف الطريق ويحدني عشان اصدم علماً اني مع اهلي ومعايا طفل رضيع في هذي الحاله ايش اسوي هل اروح الشرطة واقدم شكوى كيدية ؟ وفي مقطع اخر وهوا يقذف ويسوي حركات بيده غير لائقه. pic.twitter.com/7UzVKpCzR0 — Lama 💎 (@AOmarS9) October 14, 2020

وأعلن رجال المرور بعد ساعات قليلة، التعرف إلى السيارة وسائقها، وتم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/BikJGEfma4 pic.twitter.com/fFAUB9qimI — المرور السعودي (@eMoroor) October 14, 2020

الجدير بذكره أنه حتى 24 من حزيران/يونيو 2018، لم يكن مسموحا للنساء بقيادة السيارات في المملكة على مدى عقود لئلا يؤدي ذلك إلى الاختلاط بين الجنسين.

وسجلت السعودية عدداً من الحوادث المرورية في الساعة الأولى من بدء سريان قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة قبل عامين.

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