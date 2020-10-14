“فتاة المعادي” تقلب مصر غضباً لما فعله بها مجموعة شبان متحرشين حتّى ماتت!!

شهدت منطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة حادثة مفجعة، حيث لقت فتاة مصرعها نتيجة لتعرضها للسحل من سيارة كان يستقلّها عدد من الشبان تحرشوا بها.

وبيّنت كاميرت المراقبة المتهمين أثناء محاولتهم التحرش بالضحية “مريم” خلال عودتها من العمل وعقب هروبها منهم علقت ملابسها وحقيبتها في سيارتهم، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة وسحلها حتّى الموت .

وأعلنت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سائق السيارة المستخدمة في الحادث .

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه يجري البحث عن باقي المتهمين في حادث الفتاة بالمعادي، كما يتم التحقيق مع مشتبه به في الواقعة.

وعبّر نشطاء مصريون عن غضبهم من الجريمة، ودشنوا وسم (#فتاه_المعادي) تصدّر قائمة الترند في موقع تويتر بمصر .

ورصدت “وطن” جانباً من أبرز التعليقات على الجريمة ..

حادثة #فتاة_المعادي..جريمةٌ بحقٍّ وفِعلَةٌ شنعاء توضح ما وصلنا إليه من تَرَدٍّ خُلُقيٍّ وتنذر بسوء عاقبة نشر أعمال العنف في الفَنِّ.

متضامنون مع أهل الفتاة ونرجو الله لها الرحمة والغفران، فمثل هذه الأفعال لا تبرير لها ولا يُقَبَلُ التهوين منها ولا يمكن التغاضي عن فُجْرِ فاعليها. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) October 14, 2020

في حال لا تعرفوا من هذة الشابة

أخبركم التالي، هذة الشابة قتلها ثلاثة سفلة في شارع رئيسي في منطقة المعادي وهربوا بعد أن قاموا بسحلها تحت سيارتهم ودهسها لأنها رفضت السماح لهم بالتحرش بها لفظياً وجسدياً ولم يُكتشف الأمر إلا بالبحث في كاميرات المراقبة #مصر #التحرش_جريمة pic.twitter.com/MUxW231KML — حياة اليماني 🦌 (@HaYatElYaMaNi) October 14, 2020

البنت الجميلة دي اسمها #مريم #فتاة_المعادي راجعة من شغلها بعد يوم طويل فتموت موتة بشعة بسبب التحرش!! مفيش بنت في #مصر بتمشي الا اما يتحرشوا بيها لفظي او جسدي،لازم يكون في قوانين رادعة للتحرش، وبلاش اسطوانة لبسها ومشيتها؛ نبطل إنكار وتبرير لهمجية المجتمع pic.twitter.com/0vMizG8l0c — MARIAM NABIL (@MariamNabil8) October 14, 2020

أمس كانت واقعة #جريمة_الزرقاء في الأردن واليوم #فتاة_المعادي في مصر

الوطن العربي موحش جدا، نحن في غربة عن الوطن أو الوطن في غربة عنا، وسط أهلنا ونخاف الحياة فيك يا وطن. — aww.R_salah (@awwrsalah) October 14, 2020

يعني امبارح #جريمة_الزرقاء بالأردن واليوم #فتاة_المعادي بمصر.

شو هالزمن اللي وصلناله؟ شو هالوضع اللي عايشينه؟ شو هالأخلاق وهالأشكال اللي عايشة معنا ع نفس الكوكب!! والله أقل اشي بدنا الأرض تنخسف فينا ولا نيزك مش بس #كورونا pic.twitter.com/o8epZ4PXjf — Dahlia A. Nofal 🌿♉️ داليا نوفل (@DahliaDou) October 14, 2020

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