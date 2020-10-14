مريم فتاة المعادي
مريم فتاة المعادي
حياتنا

“فتاة المعادي” تقلب مصر غضباً لما فعله بها مجموعة شبان متحرشين حتّى ماتت!!

كتب وطن
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شهدت  منطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة حادثة مفجعة، حيث لقت فتاة مصرعها نتيجة لتعرضها للسحل من سيارة كان يستقلّها عدد من الشبان تحرشوا بها.

وبيّنت كاميرت المراقبة المتهمين أثناء محاولتهم التحرش بالضحية “مريم” خلال عودتها من العمل وعقب هروبها منهم علقت ملابسها وحقيبتها في سيارتهم، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة وسحلها حتّى الموت .

وأعلنت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سائق السيارة المستخدمة في الحادث .

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه يجري البحث عن باقي المتهمين في حادث الفتاة بالمعادي، كما يتم التحقيق مع مشتبه به في الواقعة.

وعبّر نشطاء مصريون عن غضبهم من الجريمة، ودشنوا وسم (#فتاه_المعادي) تصدّر قائمة الترند في موقع تويتر بمصر .

ورصدت “وطن” جانباً من أبرز التعليقات على الجريمة ..

 

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