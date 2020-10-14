تغريدة الملكة رانيا عن جريمة الزرقاء البشعة تشعل المواقع .. ماذا قالت فيها وهل أيّدت إعدام الجُناة؟!

علّقت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني على الجريمة المروّعة التي تعرّض لها فتى أردني (16 عاماً) بعد اختطافه وقطع ساعديه وفقئ عينيه في محافظة الزرقاء .

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها الرسميّ في “فيسبوك” تدوينةً لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين.

وقالت: “كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟”.

ووصفت الملكة رانيا الجريمة بأنها “قبيحة بكل تفاصيلها”.

وأضافت: “قلوبنا معك، فأنت ابن كل بيت أردني! وأضم صوتي الى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها”.

كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع… Posted by Queen Rania on Wednesday, October 14, 2020

وأثارت الجريمة بتفاصيلها البشعة غضباً واسعاً، ليس لدى الرأي العام الأردنيّ فقط، بل لدى كل من تابعها، خاصةً بعد نشر فيديو يوثّق اللحظات الأولى بعد العثور على الفتى “صالح” مقطوع الساعدين ومفقوء العينين في أحد الشوارع .

وزار رئيس الوزراء الأردني الجديد بشر الخصاونة الفتى “صالح” في مدينة الحسين الطبية للاطمئنان على صحته والتأكيد على تقديم العناية الطبية الفائقة له بناء على توجيهات الملك عبدالله الثاني.

وأكد “الخصاونة” في تغريدة أن “هذه الجريمة هزت وجدان المجتمع الأردني بأكمله وأن التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون واتخاذ أشد العقوبات الرادعة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء”.

أؤكد أن هذه الجريمة هزت وجدان المجتمع الأردني بأكمله وأن التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون واتخاذ أشد العقوبات الرادعة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء. — Bisher Al-Khasawneh (@B_AlKhasawneh) October 14, 2020

ووجه مدعي عام الزرقاء، تهما لستة موقوفين على ذمة القضية بتر يدي وفقء عين الفتى.

وبحسب مصادر مقربة من التحقيق فإنّ التهم هي: “الاتفاق الجنائي سندا للمادة ٣/١٥٨ من قانون العقوبات وهي من اختصاص محكمة امن الدولة، والشروع بالقتل العمد بالاستراك سندا للمادة ٧٠/٣٢٨ من قانون العقوبات وهتك العرض بالاشتراك والخطف بالاشتراك”.

وقرر المدعي العام توقيف المشتكى عليهم الستة في أحد مراكز الاصلاح والتاهيل ١٥ يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

ويُطالب الأردنيون بإنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجريمة البشعة .

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