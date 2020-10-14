بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة في السلطنة .. “الشاهين” يحذّر العمانيين من هؤلاء

علّق حساب “الشاهين” العماني الشهير بموقع “تويتر” على القرارات الإقتصادية الأخيرة في السلطنة.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق أصدر الإثنين مرسوماً سلطانياً قضى بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .

وسيتم فرض الضريبة بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.

وستطبق ضريبة القيمة المضافة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.

وقال “الشاهين” إنّ حزمة الاجراءات المفروضة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والدين العام من ضرائب واجراءات أخرى ستطال الجميع بدرجات متفاوتة الشدة، كما طالت بقية دول المنطقة.

وتابع: “لا مناص من أن الوضع يحتم ذلك، وسيستغرق بضعة سنين للتعافي باذن الله، وقد تم استكمال كافة التدابير الاخرى وعلينا التحلي بالصبر والوقوف صف واحد لحين انتهاء الازمة”.

السلام عليكم جميعاً بلا شك ان حزمة الاجراءات المفروضة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والدين العام من ضرائب واجراءات أخرى ستطال الجميع بدرجات متفاوتة الشدة كما طالت بقية دول المنطقة. لا مناص من أن الوضع يحتم ذلك وسيستغرق بضعة سنين للتعافي باذن الله وقد تم استكمال كافة التدابير،،،،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 13, 2020

وقال “الشاهين”: “علينا ان لا نسمح لمساحات حرية النقد ان تتحول لساحات هدم للنفوس وتحطيم للولاء، والتطاول على الشعب، ورموز البلد بأي شكل، سواء كان تحريض او تقليل من شأن المنجزات او رش رذاذ أسود كئيب على ما يأتي من اخبار مفرحة”.

الاخرى وعلينا التحلي بالصبر والوقوف صف واحد لحين انتهاء الازمة

علينا ان لا نسمح لمساحات حرية النقد ان تتحول لساحات هدم للنفوس وتحطيم للولاء والتطاول على الشعب ورموز البلد بأي شكل، سواء كان تحريض او تقليل من شأن المنجزات او رش رذاذ أسود كئيب على ما يأتي من اخبار مفرحة،،،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 13, 2020

وأشار إلى أنّه “في كل الظروف جميعنا مع الوطن في العسر واليسر والشدة والرخاء وهذا واجب مفروض وليس اختيار”.

وحذّر “الشاهين” العُمانيين ودعاهم للتأكد أن هناك “من ينتظر ادنى ثغرة ليتسلل منها الى نفوسهم فيوسوس لكم فيزيدكم احباطاً فيترككم تتراشقون”.

في كل الظروف جميعنا مع الوطن في العسر واليسر والشدة والرخاء

وهذا واجب مفروض وليس اختيار تأكدوا بأن هناك من ينتظر ادنى ثغرة ليتسلل منها الى نفوسكم فيوسوس لكم فيزيدكم احباطاً فيترككم تتراشقون حفظ الله عماننا وسلطاننا وحفظكم جميعاً

عمان أمانة — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 13, 2020

وكان مركز ـِ”التواصل الحكومي” العُماين قال إنّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وذكر المركز أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.