تقدمت مهندسة مصرية بالإسكندرية ببلاغ للجهات الأمنية ضد فني كاميرات مراقبة، اتهمته بالتجسس عليها داخل منزلها لمدة 7 أشهر كاملة، بداية من شهر يناير الماضي، حتى أغسطس، وقت اكتشاف الواقعة.

وقالت المجني عليها في بلاغها الذي تلقته النيابة العامة من المجلس القومي للمرأة ونشرته وسائل إعلام محلية، إنها يناير الماضي، تواصلت مع “م. ح”، وهو فني تركیب كامیرات مراقبة، عن طریق أرقام المحمول، لتركيب كاميرات في منزلها بالمنتزه، وبعد ذلك بشهر، فوجئت به يجري اتصالات بها على هاتفها المحمول، محاولا التودد لها وطالبا التعرف عليها.

وأضافت المهندسة في بلاغها: “لقيت أشخاص آخرین غیر معلومین، هددوني بأنھم صوروني بمنزلي عن طریق كامیرات المراقبة الداخلية بدون ملابس، وطلبوا مني مبالغ مالية، مقابل تلك الصور، وهددوني بنشر صوري في حالة عدم الدفع”.

وفوجئت المهندسة في أغسطس الماضي باتصال من آخر هو “م. ش”، يخبرها أن الأول “فني تركيب الكاميرات”، لديه القدرة على استعادة الرقم المسلسل للكامیرات، وأنه یستطیع الدخول علیھا، ومراقبتها داخل المنزل، عن طریق الكامیرا الداخلیة المركبة بغرفة نومها.

وأضاف أنه قام بتركيب أجھزة تنصت بمشترك كھربائي، أثناء تركیب الكامیرات، وهو ما تأكدت منه الشاكية، حيث عثرت على شرائح خط محمول داخل 3 أجهزة.

واتهمت المهندسة فني الكاميرات بانتهاك حرمة حياتها الخاصة، وتخويفها، والتنصت عليها داخل منزلها وابتزازها.

وتسلمت الجهات المختصة تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، التي فحصت الأجهزة المضبوطة المقدمة من المجني عليها، وجاء في التقرير إن الأحراز عبارة عن فلاش ميموري تحوي 8 صور، و8 تسجيلات صوتية، فضلا عن جهاز MINI 8 أثبت التقرير أنه لأغراض التنصت عن طريق شريحة محمول تُدمج به، ويتم الاتصال على الشريحة، ويتم سماع كل ما يدور بالمكان، كما اثبت التقرير أن الجهاز غير متداول بالسوق.

وطالبت المهندسة الجهات المختصة سرعة القبض على المتهمين، حتى تأمن في بيتها، بعد 8 أشهر من الألم النفسي الذي شعرت به نتيجة تهديدها.

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