ضربها بـ “الكرباج” وأقدم على فعلته “الدنيئة”.. “شاهد” لحظة الحكم على “ذئب مصري” اغتصب ابنته 9 مرات!

أصدرت محكمة مصرية قراراً بحق ذئب بشري تجرد من الإنسانية وأقدم على الاعتداء الجنسي على ابنته يقضي بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية المصرية وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً.

واظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية، ورصدته “وطن“. لحظة إحالة أوراق الرجل الذي اغتصب ابنته تسع مرات بالإكراه، لمفتي الجمهورية، بعد الحكم عليه بالإعدام شنقاً.

وحددت المحكمة جلسة 13 ديسمبر المقبل للنطق النهائي بالحكم، مؤكدة استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية.

وعقدت المحكمة جلستها لنظر محاكمة المتهم باغتصاب نجلته البالغة من العمر 16 عاما بالإكراه 9 مرات، بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام “كرباج”.

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