أعلنت قبرص، أنها قررت إلغاء برنامج “الجنسية الذهبية” الذي كان يستفيد منه المستثمرون الأجانب الشهر المقبل بسبب انتهاكات كشفت عنها قناة “الجزيرة” القطرية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماع طارئ على إلغاء الخطة على النحو الذي اقترحه وزيرا المالية والداخلية.

وقال كوشوس، إن اقتراح الوزيرين استند إلى نقاط ضعف طويلة الأمد وانتهاك واستغلال بنود برنامج “الجنسية الذهبية” للاستثمار، مشيراً إلى أن البرنامج الذي حقق سبعة مليارات يورو (8,25 مليارات دولار) سينتهي في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وأوضح كوشوس، أن الحكومة “ستدرس بشكل كامل سياستها لتشجيع الاستثمار” بعد الانتهاء من التحقيق في ما يسمى نظام “جوازات السفر الذهبية”.

جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من بث قناة الجزيرة القطرية لقطات لمسؤولين بدا أنهم يحاولون مساعدة شخص يتصرف كعميل له سجل جنائي للحصول على جواز سفر قبرصي.

وذكرت قناة الجزيرة، الإثنين، أن مراسليها الذين قدموا أنفسهم على أساس أنهم يمثلون شخصية إجرامية وهمية، عرفهم محامون ووكلاء عقارات على برنامج الاستثمار القبرصي ومن ثم على سياسيين رفيعي المستوى.

ونفى المتورطان – وهما رئيس البرلمان ونائب فيه – ارتكاب أي مخالفة. وقال رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس، الثلاثاء، إنه سيتنحى لحين انتهاء التحقيق في المزاعم.

بدأت قبرص برنامج الجنسية مقابل استثمارات كبيرة في عام 2007، ولكن تم تكثيف الخطة في أعقاب الأزمة الاقتصادية في الجزيرة المتوسطية عام 2013. لكن قبرص واجهت ضغوطا من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الخطة بسبب مخاوف من أنها ربما تكون ساعدت عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى التكتل.

وذكرت قناة الجزيرة الشهر الماضي أن عشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على “جواز سفر ذهبي” يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات بالسجن.

شددت قبرص لوائحها في عام 2007، بما في ذلك حظر المدفوعات النقدية في عام 2014.

وحاليا، تمنح الحكومة جواز سفر مقابل استثمار 2,5 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار). وحتى قبل أن تنشر قناة الجزيرة التسجيل، أحيل حوالى 30 شخصا على التحقيق أمام لجنة خاصة.

وقالت نيقوسيا الأسبوع الماضي إنها ألغت سبعة جوازات سفر بسبب معلومات “كاذبة” أدلى بها مستثمرون في طلباتهم. وتعيد الدولة درس حالات جميع الأشخاص البالغ عددهم حوالى أربعة آلاف شخص حصلوا على جوازات سفر بموجب البرنامج.

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