“شاهد” فجر السعيد تدافع عن “ابن امه” بندر بن سلطان وتحذر الفلسطينيين من “منشار” ابن سلمان فلا تغضبوه!

دافعت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد عن تصريحات الأمير السعودي، بندر بن سلطان التي هاجم بها القيادات الفلسطينية، وردت على من اعتبرها تمهيداً للتطبيع مع إسرائيل.

وقالت فجر السعيد في برنامجها “هنا الكويت” على قناة “سكوب”: “هناك من قال إن لقاء الأمير بندر بن سلطان تمهيداً للتطبيع والسلام مع إسرائيل، السعودية ليست دولة تمهيد، دولة اضرب الحديد وهو حامي”.

وتابعت فجر السعيد وصلة التسحيج للنظام السعودي: “من يتأمل قرارات الملك سلمان سيعرف أنها ليست دولة تمهيد القرار، هي دولة تفعل ماتريد مهما كانت النتائج، وتأملوا ما حدث من أحداث، وستعرفون فكر الحكم السعودي”.

وأكدت الإعلامية المتصهينة أن السعودية ملتزمة بالبنود التي قام الملك عبدالله بالتوقيع عليها في بيروت 2002، مطالبة بعدم استفزاز السعودية، وقالت: “أرجوكم وأتمنى ألا تستفزوا السعودية لأن استفزازهم ليس لصالحكم، وهذا ما قاله الأمير بندر باختصار، بأنهم استفزوه في اجتماعهم فخرج ليرد على كلامهم، فلا تستفزوا النظام السعودي”.

وكان الدكتور محمود رفعت المحامي المعروف وخبير القانون الدولي، قد كشف سبب الهجوم الذي شنّه الأمير بندر بن سلطان على الفلسطينيين.

وقال “رفعت” إنّ الحديث الذي أدلى به بندر بن سلطان لقناة العربية منذ أيام والذي سعى فيه لتحطيم القضية الفلسطينية وتشكيكه بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية أتى بأمر من الإمارات ونفذه بندر بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف في تغريدة: “قلت وأكرر .. بعد ضرب متعب بن عبدالله بالحذاء على رأسه في الريتز تحطمت آل سعود”.

الحديث الذي أدلى به #بندر_بن_سلطان لقناة العربية منذ أيام والذي سعى فيه لتحطيم #القضية_الفلسطينية وتشكيكه بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية أتى بأمر من #الإمارات ونفذه بندر بأمر مباشر من #محمد_بن_سلمان.. قلت وأكرر بعد ضرب #متعب_بن_عبدالله بالحذاء على رأسه في الريتس تحطمت #آل_سعود — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 9, 2020

وكان ابن سلطان قد هاجم القيادة الفلسطينية، واصفا إياهم بـ”ناكري الجَميل”.

وقال الأمير السعودي خلال المقابلة “من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم؛ وهذا لن يؤثر على تعلّق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني”.

واتهم ابن سلطان القيادة الفلسطينية بـ”التهرّب من حل القضية”، قائلا إنهم يعتبرون كل من “تركيا وإيران”، أهم من دول الخليج ومصر.

كما اتهم غزة “بتصدير الإرهاب والقتل لمصر، التي تسعى ليل نهار لحل القضية، ورفع الحصار عن القطاع”.

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