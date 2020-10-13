ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، بالحملات المغرضة المسيئة للقيادة التركية، وقال إن زعم أوساط معارضة بانحناء الرئيس رجب طيب أردوغان أمام أمير قطر خلال زيارته الأخيرة للدوحة “دعاية سوداء غير مجدية”.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، أمس لفت “جليك” إلى قيام جهات باجتزاء صورة من لحظات نزول الرئيس أردوغان من السيارة خلال زيارته إلى قطر، والزعم بأن “الرئيس انحنى أمام زعيم دولة أجنبية”.

وأشار المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، إلى أن هذا التصرف القبيح غير الأخلاقي، إنما هو “محاولة دعاية سوداء كاذبة للحط من شأن رئيس البلاد أمام الدول الأخرى”.

وشدد على أنه لا جدوى من هكذا محاولات وأنها لن تؤثر على مكانة الرئيس أردوغان.

وأضاف: “بينما يرغب هؤلاء بانحناء تركيا في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، فإن الرئيس أردوغان يدير سياسة تركيا بحكمة دون انحناء”.

وانتقد جليك دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة بينما تركيا تدافع عن مصالحها وحقوقها في المنطقة، وتعمل على منع إقامة دولة إرهابية على حدودها الجنوبية.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل يجريها الرئيس أردوغان، إلى قطر والتي تستمر يوما واحدا.

واستمر لقاء أردوغان والشيخ تميم مدة ساعة و10 دقائق، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة.

وغداة زيارته إلى قطر، صرح أردوغان، بأن التواجد العسكري لبلاده في قطر “يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج”، على حد تعبيره.

وقال الرئيس التركي إنه “يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج، باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية حينها.

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