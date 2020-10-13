السلطان هيثم بن طارق يُفاجئ العُمانيين.. بشرى سارة للمتقاعدين بعد إطلاق هذا البرنامج

فاجأ السلطان العُماني هيثم بن طارق، المواطنين في سلطنة عُمان، ببيان صدر عن مكتبه الخاص، أُعلن فيه عن إطلاق برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين الخاص والعام.

وقال البيان الصادر عن المكتب الخاص للسلطان هيثم بن طارق، إنه وبمباركة سامية من السلطان هيثم وامتثالا لتوجيهاته بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، أطلق البنك المركزي العُماني برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص.

🔴 بيان صادر من المكتب الخاص:

بمباركة سامية من جلالة السلطان المعظم وامتثالا لتوجيهاته بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، أطلق البنك المركزي العُماني برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص. — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

وأوضح البيان، أن البرنامج سيطبق على القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية الممنوحة للموظفين المتقاعدين والمُحالين إلى التقاعد.

*البرنامج سيطبق على القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية الممنوحة للموظفين المتقاعدين والمُحالين إلى التقاعد.#مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

ومن أهم ملامح أهم ملامح البرنامج في الآتي ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدّيْن (الاستقطاع)، عن (30%) من “المعاش التقاعدي الشهري” إذا كان يساوي أو يقل عن 500‚1 ريال عماني، و(35%) إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 500‚1 ريال عماني.

أهم ملامح البرنامج في الآتي: 1.ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدّيْن (الاستقطاع)،عن (30%) من "المعاش التقاعدي الشهري" إذا كان يساوي أو يقل عن 500‚1 ريال عماني، و(35%) إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 500‚1 ريال عماني.#مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

ويجوز للمتقاعدين الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الدّيْن، شريطة ألا تتجاوز النسبة عن (50% و 60%)من المعاش التقاعدي الشهري، فيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي، عملًا بمتطلبات التعاميم السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع، وفق البيان.

– يجوز للمتقاعدين الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الدّيْن، شريطة ألا تتجاوز النسبة عن (50% و 60%)من المعاش التقاعدي الشهري، فيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي، عملًا بمتطلبات التعاميم السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع.#مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

وحسب البيان، يجوز للمصارف تمديد فترة سداد القرض/التمويل حتى بلوغ المتقاعد سن(70)عاما، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطين في السنة، بحيث لا يؤدي خيار تأجيل الأقساط خلال فترة الأعياد إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ المتقاعد(70)عاما.

2.يجوز للمصارف تمديد فترة سداد القرض/التمويل حتى بلوغ المتقاعد سن(70)عاما، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطين في السنة، بحيث لا يؤدي خيار تأجيل الأقساط خلال فترة الأعياد إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ المتقاعد(70)عاما. — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

وفي حال عدم قدرة المصارف على استرداد الرصيد المستحق للقرض قبل بلوغ المتقاعد(70)عاما، فإنه يجوز استقطاع دفعة مقدمة، وذلك بما لا يتجاوز(25%)من مبلغ نهاية الخدمة إذا كان المعاش التقاعدي يساوي أو يقل عن 500‚1ر.ع أو(35%)من مبلغ نهاية الخدمة إذا كان المعاش التقاعدي أكثر من 500‚1ر.ع، وفق ما أورد البيان.

3. في حال عدم قدرة المصارف على استرداد الرصيد المستحق للقرض قبل بلوغ المتقاعد(70)عاما، فإنه يجوز استقطاع دفعة مقدمة، وذلك بما لا يتجاوز(25%)من مبلغ نهاية الخدمة إذا كان المعاش التقاعدي يساوي أو يقل عن 500‚1ر.ع أو(35%)من مبلغ نهاية الخدمة إذا كان المعاش التقاعدي أكثر من 500‚1ر.ع — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

ويشير البيان، إلى أنه يجوز للمصارف استقطاع استرداد ما يزيد على (25% أو 35%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا ما رغب المتقاعد في ذلك، وبناء على طلب منه.

كما يجوز للمصارف استقطاع استرداد ما يزيد على (25% أو 35%) من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا ما رغب المتقاعد في ذلك، وبناء على طلب منه. #مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

وحسب البيان، فإنه يجب على المصارف عدم إجراء أي زيادة على معدل نسبة (الفائدة/الأرباح) المتفق عليها وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين، كما يجب إبلاغ المتقاعد مسبقًا بالشروط والأحكام تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتزويده بنسخة من جدول الأقساط المتفق عليه.

وعليه، فإنه يجب على المصارف عدم إجراء أي زيادة على معدل نسبة (الفائدة/الأرباح) المتفق عليها وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين، كما يجب إبلاغ المتقاعد مسبقًا بالشروط والأحكام تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتزويده بنسخة من جدول الأقساط المتفق عليه. #مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

بدوره، تقدم البنك بالشكر للسلطان هيثم بن طارق على مراعاته الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص.

ويتشرف البنك المركزي العُماني بأن يرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي على التوجيهات السامية لجلالته بمراعاة الظروف المالية للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص #مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

وثمن البنك الجهود المشكورة لجميع المصارف العاملة بالسلطنة وجمعية المصارف العُمانية على تعاونها الدائم بما يخدم المصلحة العامة، مشيدًا بالدور الإيجابي للهيئة العامة لسوق المال وقطاع التأمين على استجابتهما لتوفير المنتجات التأمينية المناسبة لمثل هذه المبادرات.

كما يثمن البنك الجهود المشكورة لجميع المصارف العاملة بالسلطنة وجمعية المصارف العُمانية على تعاونها الدائم بما يخدم المصلحة العامة، مشيدًا بالدور الإيجابي للهيئة العامة لسوق المال وقطاع التأمين على استجابتهما لتوفير المنتجات التأمينية المناسبة لمثل هذه المبادرات.#مركز_الأخبار — مركز الأخبار (@omantvnews) October 13, 2020

الجدير ذكره، أن السلطان هيثم بن طارق ومنذ توليه الحكم سعى إلى إقرار الإصلاحات والتسهيلات على العُمانيين، فيما تشير التقديرات الاقتصادية والمالية إلى مقدرة السياسة الاقتصادية الحالية على تحقيق فائض في سلطنة عُمان على المدى القريب.

وتشهد سلطنة عُمان تقدماً ملموساً في التصنيفات المالية العالمية، فيما تشيد المؤسسات الدولية بالقرارات الإصلاحية المتخذة في السلطنة بالآونة الأخيرة.

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