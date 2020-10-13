العنود العيسى
العنود العيسى
حياتنا

السعودية إذا قرأت عن الحرية خلعت ملابسها والعنود العيسى طبقت ذلك حرفياً وتجاوزت كل الخطوط الحمراء!

كتب وطن
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فجرت السعودية العنود العيسى موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت مؤخرتها بشكل كامل دون ستر أو غطاء.

 

وظهرت العنود العيسى بفيديو عبر “سناب شات”، تعتذر “وطن” عن نشره لما يحتويه من مشاهد مُخلة بالحياء، وهي تحاول أن ترتدي البنطال الضيق، مُرفقةً إياه بتعليق “ملابسي ماعادت تقد لي”.

 

وتصدرت العنود العيسى التريند السعودي بهذا التصرف، بهاشتاج يحمل اسمها، وعبر رواد السوشيال ميديا عن غضبهم إزاء كسرها كافة الحدود، وتجاوز الخطوط الحمراء، ورأى بعضهم  أن ظاهرة هروب الفتيات وتقديمهن محتوى جريئ بدأت تنتشر بين السعوديات في عهد الملك سلمان فقط، وأن جميع الهاربات لا ينشرن سوى الرذيلة.

 

يأتي ذلك بعد أيام فقط من ظهور العنود بفيديو جريء جداً، استعرضت خلاله ملابسها الداخلية، وتحدثت بأمور خادشة للحياء.

 

وتتعمد العنود العيسى إثارة الجدل بأفعالها وصورها الجريئة، فنشرت سابقاً صوراً أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته.

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