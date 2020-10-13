السعودية إذا قرأت عن الحرية خلعت ملابسها والعنود العيسى طبقت ذلك حرفياً وتجاوزت كل الخطوط الحمراء!

فجرت السعودية العنود العيسى موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت مؤخرتها بشكل كامل دون ستر أو غطاء.

وظهرت العنود العيسى بفيديو عبر “سناب شات”، تعتذر “وطن” عن نشره لما يحتويه من مشاهد مُخلة بالحياء، وهي تحاول أن ترتدي البنطال الضيق، مُرفقةً إياه بتعليق “ملابسي ماعادت تقد لي”.

وتصدرت العنود العيسى التريند السعودي بهذا التصرف، بهاشتاج يحمل اسمها، وعبر رواد السوشيال ميديا عن غضبهم إزاء كسرها كافة الحدود، وتجاوز الخطوط الحمراء، ورأى بعضهم أن ظاهرة هروب الفتيات وتقديمهن محتوى جريئ بدأت تنتشر بين السعوديات في عهد الملك سلمان فقط، وأن جميع الهاربات لا ينشرن سوى الرذيلة.

اسود الوجه والطبع #زياد_المسفر ينركب والعاهره #العنود_العيسى مطلعه مكوتها و #هند_القحطاني تطلع صدره وتصور مكوة بنتها ! وشعبنا مايقصر يرزهم ويشهرهم وثم يتبجحون بالتاقات و يلطمون ويقولون لاتجعلوا من الحمقى مشاهير والله الحمقى انتم ! — NASER ! (@1NBS_) October 13, 2020

#العنود_العيسي

كنت اتسأءل دائما عن حكمة الله في قوله ( ولكن حق القول مني لإملأن جهنم من الجن والناس اجمعين) ولماذا يسأل جهنم ( هل امتلأتي وتقول هل من مزيد) وكنت اقول لماذا لم يسأل الجنه!! ولماذا يملأ جهنم!!

وعندما دخل تويتر وغيرها حياة الناس وجدت الاجابه التي حيرتني ولماذا جهنم — eyes (@Turky20545271) October 13, 2020

#العنود_العيسي قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- :

"إذا نُزع الحياءُ من الإنسان نُزع منه الخير"

قال الشاعر:

إذا قلَّ ماءُ الوجهِ قلّ حَياؤُهُ

ولا خيرَ في وَجهٍ إذا قلّ ماؤُهُ

حياؤُكَ فاحفَظْهُ عليكَ فإنّما

يدُلُّ على فضلِ الكريمِ حياؤُهُ — Abu_Yazan (@Abuyazan123Q) October 13, 2020

#العنود_العيسي

ايششششش فيها العالم لاحول ولاقوة الا بالله — مروى ال عبدالله🕊. (@il_m1l) October 13, 2020

#العنود_العيسي ماشفت وحده هربت وكان عندها محتوى يرفع الراس 🤷🏻‍♀️ — موني (@mona5570) October 13, 2020

لم اجد نسويه خرجت لنا بعد هروبها بشي يرفع الراس كلهم استعراض جسدي

ياحرية القرف والله #العنود_العيسي — ســـــطآم .. (@sa_19119) October 13, 2020

#العنود_العيسي صدق من قال السعودية اذا قرأت عن الحرية خلعت ملابسها. — هيبة بدوي🇸🇦 (@Algsyeb) October 13, 2020

العاهرات مثل هذي وهند اوجه لهم الكلام #العنود_العيسي pic.twitter.com/MKHRu5GdMs — Almarri .. (@wardaa_1994) October 13, 2020

يأتي ذلك بعد أيام فقط من ظهور العنود بفيديو جريء جداً، استعرضت خلاله ملابسها الداخلية، وتحدثت بأمور خادشة للحياء.

وتتعمد العنود العيسى إثارة الجدل بأفعالها وصورها الجريئة، فنشرت سابقاً صوراً أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته.

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