الصحفي السعودي ابراهيم الفريان
الصحفي السعودي
حياتنا

إعلامي سعودي شهير لم يحترم “شيبته” أمام لاعبة كرة طائرة كندية وهذا ما فعله وأثار موجة غضب واسعة!

كتب Author 2
0

أثار الإعلامي السعودي ابراهيم الفريان، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طريقته المُبتذلة (بحسب رأيهم) في التعبير عن إعجابه الشديد بلاعبة كرة الطائرة الكندية مادي ليثبريدج.

 

ونشر ابراهيم الفريان عدة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” وهو يتغزل بـ”مادي” وينشر صوراً لها أثناء ممارستها رياضة الكرة الطائرة بـ”الهوت شورت”، وكتب: “لعبة الطائرة من اجمل الالعاب عندي. بديت احبها بعد كرة القدم”.

 

ونشر الفريان صورة أخرى مرفقة بتعليق: “ليتني حكم فايزة فايزة إلى النهائي ثم الكأس، لست وحدك”.

 

وعقب السخرية منه، نشر ابراهيم الفريان فيديو لمادي مرفقاً بتعليق: “الزين يفرض نفسه، لكن وش عرف ملاقيف تويتر، حتى فريد الأطرش غنى فيها”.

 

وأثار تصرف الفريان غضب السعوديين خاصة أنه معروف في الأوساط الرياضية، ورأوا أنه لم يحترم مكانته، أو سنه، أو عائلته التي ترى تصرفاته الصبيانية.

 

وعُرف ابراهيم الفريان (60 عاماً)  بصوره مع المشاهير الرياضين والمناسبات الرياضية. وبدأ في الجريدة المسائية التي كانت تصدر في مطلع الثمانينات، ثم جريدة الجزيرة عمِل بها كمحرر رياضي. ثم عمل في مجلة النادي محرر رياضي، ثم مدير مكتب مجلة المخلص والتي يملكها اللاعب عبد العزيز العنبري، ثم مذيعًا في قناة أي ار تي لمدة ستة سنوات، وحاليا يعمل نائبًا لمجلتي حول الخليج واضاءات سعودية.

شاهد أيضا: “شاهد” تغريدة نشرتها مي العيدان عن هيا الشعيبي أغضبت السعوديين فشنّوا عليها هجمةً عنيفة!؟

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ثمار شيطنة “ابن زايد والسيسي” للإسلام.. الصين تمنع مسلميها من الحج وتضع…

الهدهد

تسريب رسائل كلينتون جاء بأمر من ترامب لضرب عصفورين بحجر.. ما علاقة السعودية والأمير…

الهدهد

“ياما في السجن مظاليم”.. ناصر الدويلة كتب مذكراته بالحبس وسجون الكويت…

الهدهد

تسريبات بريد “كلينتون” مستمرة وهذا ما أغضب أمراء بارزين في آل سعود بشدة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.