أثار الإعلامي السعودي ابراهيم الفريان، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طريقته المُبتذلة (بحسب رأيهم) في التعبير عن إعجابه الشديد بلاعبة كرة الطائرة الكندية مادي ليثبريدج.

ونشر ابراهيم الفريان عدة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” وهو يتغزل بـ”مادي” وينشر صوراً لها أثناء ممارستها رياضة الكرة الطائرة بـ”الهوت شورت”، وكتب: “لعبة الطائرة من اجمل الالعاب عندي. بديت احبها بعد كرة القدم”.

لعبة الطائره من اجمل الالعاب عندي. بديت احبها بعد كرة القدم pic.twitter.com/pFRo151JYw — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) October 12, 2020

ونشر الفريان صورة أخرى مرفقة بتعليق: “ليتني حكم فايزة فايزة إلى النهائي ثم الكأس، لست وحدك”.

ليتني حكم فايزه فايزه الئ النهائي ثم الكأس لس وحدس pic.twitter.com/xxmWWAYj2I — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) October 13, 2020

وعقب السخرية منه، نشر ابراهيم الفريان فيديو لمادي مرفقاً بتعليق: “الزين يفرض نفسه، لكن وش عرف ملاقيف تويتر، حتى فريد الأطرش غنى فيها”.

حتئ فريد الاطرش غنئ فيها pic.twitter.com/bMTbUJvWXq — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) October 13, 2020

وأثار تصرف الفريان غضب السعوديين خاصة أنه معروف في الأوساط الرياضية، ورأوا أنه لم يحترم مكانته، أو سنه، أو عائلته التي ترى تصرفاته الصبيانية.

الو ام صالح زوجك مشاكس https://t.co/Q3F2iRfuZx — M.A.D.A.R.A. (@naruto_xz70) October 12, 2020

ابوووووو فريان منتهي وربي😭😭😭😭 https://t.co/jtEWsLL0vj — بندر تيتوم (@llankorr) October 13, 2020

سبعيني يالله حسن الخاتمة هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه https://t.co/OPaNTtZNUW — سليمان (@sloo_zh) October 13, 2020

صار شايب وخرف .. اللهم لاتبلانا https://t.co/6Qw5pjVNdU — MadridisTa ¹³ 🇰🇼 (@Franci4zizo) October 12, 2020

لك تخيل ان هذا الرجال عمره ٦٠ سنة ويسوي هذي الحركات ! https://t.co/1TK40JMkbr — عبادي (@10Hzd) October 12, 2020

وعُرف ابراهيم الفريان (60 عاماً) بصوره مع المشاهير الرياضين والمناسبات الرياضية. وبدأ في الجريدة المسائية التي كانت تصدر في مطلع الثمانينات، ثم جريدة الجزيرة عمِل بها كمحرر رياضي. ثم عمل في مجلة النادي محرر رياضي، ثم مدير مكتب مجلة المخلص والتي يملكها اللاعب عبد العزيز العنبري، ثم مذيعًا في قناة أي ار تي لمدة ستة سنوات، وحاليا يعمل نائبًا لمجلتي حول الخليج واضاءات سعودية.

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