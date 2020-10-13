أُصيب بالمرض منذ 8 سنوات .. رحيل الفنان محمود ياسين وهذا السبب الحقيقي لوفاته

توفي الفنان المصري محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن نجله عمرو خبر الوفاة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر عمرو محمود ياسين صورة والده، مرفقة بتعليق: “توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين انا لله وانا اليه راجعون أسألكم الدعاء Posted by Amr Mahmoud Yassin on Tuesday, October 13, 2020

وأُصيب محمود ياسين بالزهايمر منذ 8 سنوات، واضطرت عائلته إلى كشف تفاصيل مرضه بعدما كثرت الشائعات حوله.

وتحدثت زوجته الفنانة شهيرة عن تفاصيل حالته في لقاء إعلامي وكانت المرة الأولى بعد سنوات من إخفائهم لها، حتى أن بعض أفراد عائلته نفوا إصابته بالزهايمر في أكثر من مناسبة، قبل أن تكشف زوجته تفاصيل حالته وأكدت معاناته مع المرض منذ 8 سنوات، مشيرة إلى انه لا يوجد علاج لحالته أو تحسن بها.

ومن التفاصيل المحزنة التي كشفتها الفنانة شهيرة حينها عن محمود ياسين إن آخر ما تذكره عن وفاة زملائه كان في وفاة الفنان نور الشريف في 2015، وكان واعياً به ولكن من بعدها أخفت عليه أخبار وفاة زملائه خوفاُ على صحته النفسية وكذلك لعدم قدرته، ومنها وفاة الفنان محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي.

وقالت شهيرة إن محمود ياسين يتذكر بعض زملائه المؤثرين في حياته بعد تفكير، ومنهم محمود عبد العزيز وكذلك رجاء الجداوي والذي تحدث معها بعد أن تذكرها وتسبب في بكائها من الفرحة، ونفس الحال مع الراحلة نادية لطفي، ولكنه لا يستطيع تذكر الجميع أو مقابلتهم.

وتسبب مرض الفنان محمود ياسين في منعه من العمل والظهور على الشاشة منذ 8 سنوات، وكانت آخر أعماله في فيلم “جدو حبيبي” في 2012، وكان من المقرر ان يشارك في مسلسل “صاحبة السعادة” مع عادل إمام في 2014، ولكن لم يستطع استكمال العمل بسبب بداية معاناته مع المرض والزهايمر والذي جعله يبتعد عن الأضواء منذ ذلك الوقت.

وكان ظهور محمود ياسين نادراً في السنوات الأخيرة، ومنها صورة مع حفيده وأخرى مع عائلته، وكذلك نشر فيديو له منذ سنوات وهو يوجه رسالة للجمهور يشكرهم بها على تذكرهم له ودعمهم له رغم ابتعاده عن الشاشة، قبل أن يثير القلق مجدداً بالحديث عن تفاصيل مرضه وعدم تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة وكثرة الشائعات حول وفاته.