أثارت خطبة الجمعة الأخيرة لإمام الحرم المكي سعود الشريم، جدلا بين السعوديين بعد نشر داعية مقرب من النظام جزء منها عبر صفحته بتويتر وتحريضه ضد “الشريم” بزعم أنه ينتقد سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

ونشر الداعية المحسوب على نظام ابن سلمان عبدالعزيز الريس، جزء من خطبة “الشريم” على صفحته بتويتر وقال إنها كلمات فيها انتقاد مبطن لسياسات المملكة.

خلط د. سعود الشريم في خطبة الحرم المكي هذه الجمعة بأن نسب لابن تيمية كلاما ليس له وإنما لأحد الحركيين، وخلط بتعميم ذم النقد وهذا مخالف للكتاب والسنة؛ فإن النقد بحق من النصيحة، وإنكار المنكر !

ومن سوء التوقيت أن هذه الخطبة بعد كشف الأمير بندر بن سلطان خذلان فلسطين من حماس وفتح !! pic.twitter.com/XbGanoVRk4 — د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) October 10, 2020

وكتب “الريس” الذي اشتهر بفتواه التي تُبيح للحاكم “الزنا واللواط وشرب الخمر ويجب طاعته وعدم الخروج عليه”. في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”خلط د. سعود الشريم في خطبة الحرم المكي هذه الجمعة. بأن نسب لابن تيمية كلامًا ليس له وإنما لأحد الحركيين”.

وزعم “الريس”: أن الشريم “خلط بتعميم ذم النقد وهذا مخالف للكتاب والسنة؛ فإن النقد بحق من النصيحة، وإنكار المنكر. ومن سوء التوقيت أن هذه الخطبة بعد كشف الأمير بندر بن سلطان خذلان فلسطين من حماس وفتح”.

وكان “سعود الشريم” أورد في خطبته مقولة منسوبة للفقيه “أحمد بن تيمية”. جاء فيها؛ “أن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة ويقع على الجرح والأذى، و هذا من رداءة النفوس وفساد المزاج”.

وأثارت تغريدة “الريس” المنتقدة للشريم مخاوف من أن يتم التنكيل بـإمام الحرم المكي أو وقفه عن الخطابة.

وعبر ناشطون عن تخوفهم من أن تكون تغريدة عبدالعزيز الريس بتوجيه رسمي لانتقاد “سعود الشريم” بسبب خطبته التي لم تكن على هوى الجهات المسؤولة في البلاد، وهو ما قد يؤدي لاعتقاله.

وتشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين.

وبحسب مراقبين، فإن من أسباب الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها، هيومن رايتس والعفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبالمحامين.

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