لهذه الأسباب قرّر سلطان عمان هيثم بن طارق تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الإثنين مرسوماً سلطانياً قضى بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .

وذكر مركز التواصل الحكومي العُماني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أنه سيتم فرض الضريبة بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.

يأتي تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة في السلطنة وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيتم فرضها بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/GrnJ33sNxA — التواصل الحكومي (@Oman_GC) October 12, 2020

وستطبق ضريبة القيمة المضافة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.

ستطبق #ضريبة_القيمة_المضافة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/06ToFsJrEg — التواصل الحكومي (@Oman_GC) October 12, 2020

ووفقاً لـِ”التواصل الحكومي” فإنّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

جاء تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/RvHHul3gV7 — التواصل الحكومي (@Oman_GC) October 12, 2020

وهناك قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.

قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها #ضريبة_القيمة_المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/bNd7xldyxp — التواصل الحكومي (@Oman_GC) October 12, 2020

من جهته، نشر حساب “اقتصاد السلطنة” عبر “تويتر” مثالاً توضيحياً على ضريبة القيمة المضافة، وبعض القوائم المستثناة من الضريبة.

🔴 هنا تجدون مثال توضيحي على ضريبة القيمة المضافة ، وبعض القوائم المستثناة من الضريبة. pic.twitter.com/fAdQcPldki — اقتصاد السلطنة (@snn_economy) October 12, 2020

واشار “اقتصاد السلطنة” إلى عُمان من أقل دول العالم تطبيقاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .