السلطان هيثم بن طارق يصدر قراراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
السلطان هيثم بن طارق يصدر قراراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
تقارير

لهذه الأسباب قرّر سلطان عمان هيثم بن طارق تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة

كتب وطن
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أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الإثنين مرسوماً سلطانياً قضى بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .

وذكر مركز التواصل الحكومي العُماني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أنه سيتم فرض الضريبة بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.

وستطبق ضريبة القيمة المضافة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.

ووفقاً لـِ”التواصل الحكومي” فإنّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وهناك قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.

من جهته، نشر حساب “اقتصاد السلطنة” عبر “تويتر” مثالاً توضيحياً على ضريبة القيمة المضافة، وبعض القوائم المستثناة من الضريبة.

واشار “اقتصاد السلطنة” إلى عُمان من أقل دول العالم تطبيقاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

 

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