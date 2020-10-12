“كفایة مش قادرة آخد نفسي” .. شاهد ماذا فعل الفنان أحمد العوضي بزوجته الفنانة یاسمین عبدالعزیز

أثارت الفنانة یاسمین عبدالعزیز جدلاً بمقطع فيديو جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

وأظھر الفیدیو الذي نشرته یاسمین عبر إنستغرام، قیام العوضي بمسكھا من الخلف والضغط على رقبتھا بشدة، مستخدماً إیحاءات وجهه بدوره “عشماوي” الذي جسده في مسلسل “النھایة”.

وطلبت ياسمين من زوجها أحمد تركھا قائلة “كفایة مش قادرة آخد نفسي” ولكنھ ضغط أكثر لتقوم بالصراخ وفك یده سریعاً

وأنھت یاسمین الفیدیو بأغنیة لشیرین مع شاشة سوداء كلیاً.

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