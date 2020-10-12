فعلت نظام النائب وضمت 13 وزيراً جديداً.. الحكومة الأردنية الجديدة تُبصر النور ورئيسها يحتفظ بحقيبة الدفاع

أدى بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني الجديد، وأعضاء حكومته الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام ملك الأردن عبدالله الثاني، حيث ضمت الحكومة الجديدة 32 وزيراً منهم رئيس الوزراء الذي حمل حقيبة الدفاع.

وحسب وسائل إعلام أردنية، فإن الحكومة تضم ثلاثة وزراء كانوا ضمن حكومة عمر الرزاز المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والمالية محمد العسعس.

الحكومة الجديدة

وخلافاً لسابقه، أعاد الخصاونة تفعيل مسمى “نائب”، باختياره ثلاثة من وزرائه نواباً له، هم (( وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، والخارجية الصفدي، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان)).

إلى جانب الصفدي والعسعس، أعاد الخصاونة من حكومة سابقه عمر الرزاز، وزراء التربية والتعليم، والعدل والطاقة والأوقاف والثقافة والشؤون السياسية إضافة إلى رئيس الوزراء الذي كان وزيراً سابقاً، فقد ضمت الحكومة الجديدة 18 وزيراً سابقاً، و13 وزيراً جديداً.

فيما اقتصر التشكيل الجديد على ثلاث سيدات، هن: وزيرة الصناعة مها العلي (سبق لها أن تقلدت المنصب)، والطاقة هالة زواتي (باقية من الحكومة السابقة)، ووزيرة تطوير الأداء المؤسسي، رابعة العجارمة (جديدة).

ويأتي التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء الجديد بعد تكليفه، الأربعاء الماضي، خلفاً لعمر الرزاز، الذي استقال إثر حل البرلمان من قبل عاهل البلاد.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 في دستور المملكة على أن “الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

في وقت سابق كلف عاهل الأردن، الرزاز برئاسة الحكومة في 5 يونيو/حزيران 2018، بعد استقالة سلفه هاني الملقي، على وقع احتجاجات شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.

من هو الخصاونة؟

ويعد الخصاونة رئيس الوزراء الـ 13 في عهد الملك عبدالله الثاني، منذ تولي الأخير سلطاته الدستورية في 7 فبراير/شباط 1999.

ونشرت صحيفة “الغد” الأردنية، السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف، التي عرضت فيها مسيرته الحافلة سواء العلمية منها أو العملية بخصوص مؤهله العلمي، فقد حصل على دكتوراه في القانون لندن سكول أوف إيكونومكس لندن، ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد كلية سواس جامعة لندن، ماجستير في القانون الدولي سكول أوف إيكونومكس لندن، ودبلوم تنفيذي في الإدارة العامة كلية جون إف كينيدي جامعة هارفارد، بالإضافة إلى عدد من الشهادات الجامعية الأخرى.

أما بخصوص أهم المناصب التي شغلها، فتتمثل في شغله منصب مستشار الملك للسياسات 18/ 8 / 2020، ثم مستشار الملك للاتصال والتنسيق 2019-2020، كما شغل مهمة مندوب الأردن الدائم في منظمة اليونسكو 2018-2019، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فرنسا 2018 -2019، ووزير دولة للشؤون الخارجية 2016-2017، ثم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية 6/6/2012-28/9/2016.

الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز تقدم باستقالته للملك عبد الله الثاني، وذلك بعد انتقادات حادة للحكومة بسبب التعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث كلفه الملك عبدالله بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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