“شاهد” كيف ظهرت هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها من السجن بسبب الفيديو الإباحي!

أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في سناب شات .

ونشر ثامر الشعيبي شقيق الفنانة هيا مقاطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، تُظهر استعدادتهم لاستقبالها، حيث تمّ ذبح خروف ابتهاجاً بخروجها من السجن .

وتُظهر المشاهد التي نشرها “ثامر” لحظة وصول هيا الشعيبي الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها، حيث بدا وجهها شاحباً وعلامات التعب تبدو واضحةً عليها .

وكان الأمن الكويتي أوقف الفنانة هيا الشعيبي قبل أيام على خلفية نشر فيديو إباحي على حساب الفنانة في سناب شات وأثار ضجة واسعة .

ويُظهر المقطع رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي أنّ حسابها الرسمي على “سناب شات” تعرض للاختراق.

أمّا الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي فقال إن “هيا” لم تتعمد نشر الفيديو الإباحي على حسابها في سناب شات.

وأضاف “الطليحي” أن هيا كانت تريد ارسال المقطع الإباحي الى صديقاتها، لكنّها نشرته في “ستوري” حسابها بالخطأ، وبعد 3 دقائق حذفته نتيجة اتصال زوجها وأقاربها بها بعدما شاهدوا المقطع .