“شاهد” دبلوماسي عراقي يثير غضب وزارة الخارجية بعدما ظهر بـ الجلابية مع مطربة مشهورة داخل أحد الفنادق

كشف مصدر رسمي في الحكومة العراقية، عن قرار اتخذته وزارة الخارجية يقضي بإعادة دبلوماسي عراقي من موريتانيا بعد ظهوره بشكل غريب مع مطربة موريتانية.

وقال المصدر، وفق ما أورد موقع “روسيا اليوم”. إن وزارة الخارجية قررت إعادة القائم بأعمالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط حميد القدو بسبب ظهوره بـ “الجلابية” مع مطربة موريتانية.

وأوضح المصدر، أن وزير الخارجية فؤاد حسين قرر إعادة الدبلوماسي العراقي القائم بالأعمال حميد القدو على خلفية انتشار صور له وهو يرتدي الجلابية ويقف إلى جانب مطربة تغني في مقطع فيديو بأحد الفنادق

وأثار مقطع فيديو ظهر خلاله القدو برفقة مطربة موريتانية في أحد فنادق نواكشوط وهو يستقبل ضيوفه مرتديا جلابية. موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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