تفاصيل صادمة لاختطاف 4 شبان فتاة في الجزائر وقتلها وحرق رأسها وأطرافها العلوية بعجلات مطاطية!

كشت مصادر قضائية جزائرية تفاصيل صادمة للعثور على جثة فتاة متفحمة قبل أيام في غابة “فيض غريب” بمدينة العلمة بولاية سطيف الجزائرية.

وأعلن وكيل الجمهورية عن ضلوع أربعة أشخاص في جريمة قتل الفتاة وحرقها، كاشفاً عن أنّه تم العثور على الضحية مغطاة ببقايا الاسمنت، ورأسها متفحم كليا.

وذكر وكيل الجمهورية أنّه عثر على الأطراف العلوية للضحية محروقة باستعمال عجلة مطاطية.

أما عن دوافع القتل، فقد كشف عن وجود خلافات بين الجاني والضحية، وأكد غياب أي اعتداء جنسي عليها.

وأمر قاضي التحقيق بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، بتهمة تكوين “جماعة أشرار” والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف .

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من جريمة قتل الفتاة شيماء التي هزّت الشارع الجزائري وسط مطالبات باعدام الجاني .

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