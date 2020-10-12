مطار جدة
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“المسيح الدجال”.. “شاهد” سعودي يثير الرعب في مطار جدة ويصرخ بأعلى صوته “انا الله وهذا حبيبي محمد”!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُوثق تصرفات غريبة لأحد المُسافرين في مطار جدة الدولي بالسعودية، ويُردد عبارة “أنا الله”.

 

ويظهر الشخص الذي يرتدي زياً سعودياً ويُرجح بأنه سعودي، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“. وهو يتجول في صالة الانتظار في المطار، ويقول: “أنا الله، أنا الله الذي لا إله إلا هو، وهذا حبيبي محمد”.

 

وأثارت تصرفات المُسافر فزعاً بين المسافرين، وجدلاً عبر “تويتر” فور تداول المقطع، فدشن الناشطون هاشتاج #المسيح_الدجال. ورجحوا أن يكون مريضًا نفسيًا، مُطالبين بسرعة القبض عليه ومتابعة حالته.

 

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية بعد حول الحادثة.

 

وشهدت السعودية حادثة مماثلة قبل أشهر حين أثار مُسن سعودي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه بأنه المهدي المنتظر منذ 6 سنوات.

 

وقال الرجل بفيديو متداول حينها: “العار والخزي وقيود جهنم قادمة إلى كل من كفر بي، فمن كفر بي فقد كفر بالرسول محمد، ورفض تطبيق شرعه، وسيخلد في نار جهنم”.

 

وتابع: “إلا من أدرك نفسه وتاب، وسلك طريق الهدى والصواب، فإن باب التوبة مفتوح قبل أن تطلع الشمس من مغربها، أو يغرغر الإنسان قبل الموت”.

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