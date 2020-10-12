“المسيح الدجال”.. “شاهد” سعودي يثير الرعب في مطار جدة ويصرخ بأعلى صوته “انا الله وهذا حبيبي محمد”!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُوثق تصرفات غريبة لأحد المُسافرين في مطار جدة الدولي بالسعودية، ويُردد عبارة “أنا الله”.

ويظهر الشخص الذي يرتدي زياً سعودياً ويُرجح بأنه سعودي، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“. وهو يتجول في صالة الانتظار في المطار، ويقول: “أنا الله، أنا الله الذي لا إله إلا هو، وهذا حبيبي محمد”.

فيديو لرجل يثير قلق المسافرين في مطار #جدة بتصرفاته الغريبة .. ! pic.twitter.com/Tsg9M5CZT0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 12, 2020

وأثارت تصرفات المُسافر فزعاً بين المسافرين، وجدلاً عبر “تويتر” فور تداول المقطع، فدشن الناشطون هاشتاج #المسيح_الدجال. ورجحوا أن يكون مريضًا نفسيًا، مُطالبين بسرعة القبض عليه ومتابعة حالته.

#المسيح_الدجال (( اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال )) كرروه بعد التحيات وقبل السلام — أمي جنتي ✨ مهـااااا (@msa357) October 13, 2020

شايفك يلي رحت تقرأ وتحفظ سوره الكهف وتتذكر بلاويك #المسيح_الدجال pic.twitter.com/1baFvmIpIX — ARMY (@Iiarmyxx) October 13, 2020

#المسيح_الدجال المهم شفيكم قد طلع كم واحد منزمان كذا ريلاكس يعني متوقعين هذا شكل مسيح دجال ورايح المطار — ✧.·*¨༺Daddy mendes♡༻¨*·.✧ (@sparklyboobiez) October 13, 2020

هذا طلع بجده اليوم يقول انا الله😶💔#المسيح_الدجال

# pic.twitter.com/U21mMSoxCc — الشيخ باعوص (@21AAzx) October 12, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية بعد حول الحادثة.

وشهدت السعودية حادثة مماثلة قبل أشهر حين أثار مُسن سعودي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه بأنه المهدي المنتظر منذ 6 سنوات.

وقال الرجل بفيديو متداول حينها: “العار والخزي وقيود جهنم قادمة إلى كل من كفر بي، فمن كفر بي فقد كفر بالرسول محمد، ورفض تطبيق شرعه، وسيخلد في نار جهنم”.

وتابع: “إلا من أدرك نفسه وتاب، وسلك طريق الهدى والصواب، فإن باب التوبة مفتوح قبل أن تطلع الشمس من مغربها، أو يغرغر الإنسان قبل الموت”.

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