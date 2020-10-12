“أهلاً وسهلاً بكم في إسرائيل”.. “شاهد” التائهون في الأرض وجدوا بوصلتهم في تل أبيب وسفينة إماراتية ترسو بميناء حيفا

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة بثتها وسائل إعلام عبرية وصول أول سفينة إماراتية، محملة بالبضائع، صباح الإثنين، إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت في بيان لها “دخلت أول سفينة شحن واردة، من الإمارات العربية المتحدة، إلى ميناء حيفا صباح اليوم”.

لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم الى إسرائيل.

بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

🇮🇱🕊️🚢🇦🇪@simonarann pic.twitter.com/0XaMS03Iib — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 12, 2020

وأضافت “في الشحنة التي تم تفريغها صباح اليوم: حديد ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية”.

وأشارت إلى أن السفينة وصلت مباشرة من ميناء “جبل علي” في دبي.

وتحمل السفينة اسم “MSC-Paris”.

ومن جهته، قال موقع “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية “بذلك تم افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل”.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي. إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما على أن يتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

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