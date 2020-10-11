يمني قاده “الشذوذ” للإعدام في ميدان عام بعد اغتصابه 92 طفلا ولم يكتف بالاعتداء الجنسي عليهم

أصدرت محكمة يمنية حكما بإعدام مواطن في ميدان عام جزاء مستحقا له على جريمته المروعة الشنعاء، باغتصاب 92 طفلا وهتك عرضهم تحت تهديد السلاح.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فقد قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء، بإعدام شخص يدعى عبدالرحمن محمد حمود الشجاع (25 عاما).

وأرجعت المحكمة ذلك لارتكابه جرائم خطف واستدراج 92 شخصا، تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعشرين عاماً، واغتصابهم تحت تهديد السلاح، وابتزازهم بالتصوير واستخدامهم في وقائع نصب واحتيال.

هذا وأدانت المحكمة المتهم وقررت معاقبته بالإعدام بالرصاص وتنفيذ الحكم في ميدان السبعين، بحضور المجني عليهم والمواطنين ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة تحقيقاً للردع العام.

كما قضت المحكمة، التي تديرها ميليشيا الحوثي، بإدانة وليد سعيد محمد الغياث (21عاما)، بممارسة اللواط بينه وبين المتهم الأول.

وقررت معاقبته بالجلد 100 جلدة في ساحة عامة، والاكتفاء بمدة الحبس التي أمضاها منذ تاريخ القبض عليه، وفقا لموقع “اليمن الآن”.

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