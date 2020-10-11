افيخاي ادرعي يدعو حسين الجسمي للغناء في اسرائيل بعد التطبيع
افيخاي ادرعي يدعو حسين الجسمي للغناء في اسرائيل بعد التطبيع
الهدهد

بطلب الجيش الإسرائيلي ومباركة “شيطان العرب” .. هل سيزور حسين الجسمي تل أبيب لـِ”الطبطبة” على الصهاينة!

كتب وطن
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بعد أن انطلق قطار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وأصبحت الأمور “على المكشوف”. دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي المغني الإماراتي حسين الجسمي للقدوم إلى إسرائيل وإحياء حفلات غنائيّة.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها “أدرعي” على “تويتر”، معلقاً فيها على مشاركة المطرب الإسرائيلي “عومير آدم”، السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، في احتفالات أقيمت في إمارة دبي، بمناسبة ما يسمى عيد “العرش” اليهودي، وذلك بعد دعوة تلقاها من حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات.

وعن تفاصيل نشاطاته خلال الزيارة، أشارت صفحته إلى أن المغني شارك في حفل لإحياء عيد “العرش” اليهودي، داخل كنيس في إمارة دبي، كما أقام في منزل الشيخ حمد.

كان المطرب الإسرائيلي “أدام” قد أرسل “رسالة حب” إلى حكام الإمارات ، وتحديداً رئيسها خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، شاكراً إياهم على تعاونهم مع إسرائيل والجالية اليهودية، وذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاق التطبيع بين البلدين .

ونشر حساب “إسرائيل بالعربية”، مقطع فيديو للمطرب الإسرائيلي، عبّر فيه عن شكره لحكام الإمارات، قائلاً: “أود أن أشكركم على دعمكم للجالية اليهودية في دبي، وأخص بالذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخليفة بن زايد آل نهيان، ونلتقي قريباً في دبي”.

يشار إلى أنه في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرتهما الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة”، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

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